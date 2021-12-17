У Санкт-Петербурзі горить корабель ВМФ Росії (відео)

Пожежа виникла на корветі "Швидкий". Йому вже привласнили 4 ранги складності, а гасять його 168 співробітників МНС. При цьому є загроза вибуху, адже корабель має газові балони.

Сьогодні, 17 грудня, у Санкт-Петербурзі на території суднобудівного заводу "Північна Верф" спалахнув військовий корабель, який будується для ВМФ Росії. Про це повідомляє Telegram-канал Readovka.

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Зазначається, що спалах на військовому кораблі "Проворний" охопив площу до 800 кв. м. Постраждали ходова рубка головного командного поста та баштово-мачтова конструкція.

До місця пожежі прибули 42 одиниці техніки та 168 співробітників МНС. Пожежі привласнили найвищий, №4 ранг складності. На кораблі є безліч газових балонів, тому є загроза вибуху.

ЗМІ з посиланням на свої джерела пишуть про двох постраждалих. Їх із опіками доправили до лікарні. Один із них перебуває в тяжкому стані, а у другого діагностували травми середньої тяжкості. Повідомляється, що постраждалими є помічник начальника варти та пожежний рятувальної частини № 91.

Місцеві жителі кажуть, що через їдкий дим у південній частині міста немає чим дихати.

Корабель, що будувався, збиралися передати в експлуатацію флоту в кінці наступного року, він повинен був базуватися на Камчатці.

"Швидкий" — це корвет з керованим ракетним озброєнням ВМФ. Такі кораблі оснащені ракетним комплексом "Калібр-НК", зенітним ракетним комплексом "Редут" та протичовновим комплексом "Пакет".

Ці корвети розробляє ЦМКБ "Алмаз", вони призначені для пошуку та знищення підводних човнів та кораблів, та інших військових завдань.

Водотоннажність корвета — 2,2 тис. тонн, а дальність плавання 3,5 тис. миль, автономність — 15 діб.

Раніше Фокус повідомляв, що біля входу в Керченську протоку корабель "Донбас" ліг на зворотний курс. Згідно із заявою голови Міноборони України Олексія Резнікова, Україна має повне право користуватися протокою, оскільки Азовське море є акваторією спільного користування.