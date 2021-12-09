Біля входу в Керченську протоку утворився "затор", корабель "Донбас" ліг на зворотний курс

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Київ має повне право користуватися протокою, оскільки Азовське море — це акваторія спільного користування.

У Керченській протоці, у бік якої рухався корабель управління "Донбас" Військово-морських сил (ВМС) України, утворився затор із десятків кораблів. Про це свідчать дані спеціалізованого порталу Marinetraffic.

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[ + – ] Затор у Керченській протоці через корабль "Донбас" ВМС України

Паралельно з цим Державна прикордонна служба України заявила, що не володіє інформацією щодо ситуації з кораблем управління "Донбас", який прямував у бік Керченської протоки. Про це повідомило РІА Новости з посиланням на деякі ЗМІ.

Незабаром Центр громадського зв'язку Федеральної служби безпеки (ЦГЗ ФСБ) РФ повідомив, що корабель "Донбас", що рухався в бік Керченської протоки в Азовському морі, ліг на зворотний курс. Утім на запити російської сторони він ще не реагував.

Пізніше міністр оборони України Олексій Резніков у коментарі LB заявив, що Київ має повне право користуватися Керченською протокою, оскільки Азовське море — це акваторія спільного користування.

"Ми там перебуваємо на законних підставах. Те, що вони представляють відстань 18 миль (33 км) за небезпеку для них, говорить лише про чергові маніпуляції", — сказав Резніков, наголосивши, що кораблі ФСБ постійно розташовуються за 2 км від українських Маріуполя та Бердянська.

Також глава Міноборони України здивувався через те, що спецслужби РФ побачили загрозу в пошуково-рятувальному судні "Донбас", яке не оснащене зброєю.

Нагадаємо, корабель ФСБ повідомила про наближення до Керченської протоки українського корабля ввечері 9 грудня. Силовики заявляли, що судно ВМС України не реагувало на вимоги змінити курс.

У цей же час відбувалася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з його американським колегою Джо Байденом.