У входа в Керченский пролив образовалась "пробка", корабль "Донбасс" лег на обратный курс

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у Киева есть полное право пользоваться проливом, поскольку Азовское море — это акватория совместного пользования.

В Керченском проливе, в сторону которого двигался корабль управления "Донбасс" Военно-морских сил (ВМС) Украины, образовалась пробка из десятков кораблей. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала Marinetraffic.

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[ + – ] Пробка в Керченском проливе из-за корабля "Донбасс" ВМС Украины

Параллельно с этим Государственная пограничная служба Украины заявила, что не владеет информацией касательно ситуации с кораблем управления "Донбасс", который следовал в сторону Керченского пролива. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на некие СМИ.

Вскоре Центр общественной связи Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) РФ сообщил, что корабль "Донбасс", двигавшийся в сторону Керченского пролива в Азовском море, лег на обратный курс. Впрочем, на запросы российской стороны он все еще не реагировал.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии LB заявил, что у Киева есть полное право пользоваться Керченским проливом, поскольку Азовское море — это акватория совместного пользования.

"Мы там находимся на законных основаниях. То, что они представляют расстояние 18 миль (33 км) за опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях", — сказал Резников, подчеркнув, что корабли ФСБ постоянно находятся в 2 км от украинских Мариуполя и Бердянска.

Также глава Минобороны Украины удивился из-за того, что спецслужбы РФ увидели угрозу в поисково-спасательном судне "Донбасс", который не оснащен оружием.

Напомним, корабль ФСБ сообщила о приближении к Керченскому проливу украинского корабля вечером 9 декабря. Силовики заявляли, что судно ВСМ Украины не реагировало на требования сменить курс.

В это же время проходил телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом.