Путин пока не принял решения о полномасштабном вторжении в Украину — Салливан

При этом, по словам советника президента США, разведданные говорят о том, что "РФ всерьез рассматривает и проводит операционное планирование такого маневра".

В пятницу, 17 декабря, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская сторона готова вести диалог с Кремлем и обсудить требования РФ относительно безопасности. В свою очередь, США во время предполагаемой встречи планируют высказать собственные соображения. Об это сообщает Reuters.

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"Мы собираемся выдвинуть свои требования", — заявил Салливан в Совете по международным отношениям.

Советник президента также подчеркнул, что, по последним оценкам, Владимир Путин пока еще не принял решение относительно полномасштабного вторжения в Украину. Хотя при этом десятки тысяч военных дислоцированы у украинской границы.

"По текущим оценкам правительства США, он (Путин) пока еще не принял решения. С прошлой недели в этом отношении пока ничего не изменилось", — заявил Салливан. Вместе с тем, он ссылается американские разведданные, которые "точно подтверждают, что правительство РФ всерьез рассматривает и проводит операционное планирование такого маневра".

Напомним, что Европарламента утвердил резолюцию, согласно которой Россию отключат от платежной системы SWIFT, в случае открытого участия РФ в военном конфликте в Украине. ЕС согласовал новый пакет санкций против России, призванные не позволить Кремлю финансировать свои разведслужбы и армию. Санкции будут действовать в отношении российских военных, причастных к планированию военного вторжения, людей из близкого окружения Путина и их родственников.

Ранее Фокус сообщал, Джо Байден анонсировал новые переговоры с российским президентом. Официальный Кремль уже ответил на заявление американского президента: новая встреча глав государств может состояться до конца этого года.