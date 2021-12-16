Джо Байден анонсировал новые переговоры с Владимиром Путиным

В Кремле уже отреагировали на заявление главы США и не исключили, что новый саммит двух президентов может состояться до конца 2021 года.

Президент США Джо Байден анонсировал новые переговоры с главой России Владимиром Путиным. Стенограмма была опубликована пресс-службой Белого дома.

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В ходе брифинга Джо Байдена с представителями СМИ, который состоялся 15 декабря, один из журналистов поинтересовался, планирует ли президент США проводить еще один саммит с Владимиром Путиным.

"У нас (с Владимиром Путиным — ред.) будет длительный разговор", — заявил президент США, анонсировав новые переговоры с главой Кремля.

Более подробно о своих планах и тематике возможного разговора с Владимиром Путиным Джо Байден журналистам не рассказал.

На заявление президента США уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не исключил, что новый саммит лидеров США и России может состояться до конца 2021 года.

"Может (состояться разговор Байдена и Путина — ред.). Но конкретных договоренностей нет", — добавил Дмитрий Песков в комментарии журналистам.

Напомним, 7 декабря проходила видеоконференция Джо Байдена и Владимира Путина, в ходе которой президенты обсуждали ситуацию на российско-украинской границе, а также возможное полномасштабное вторжение РФ в Украину.

На переговорах Джо Байден пригрозил Владимиру Путину серьезными экономическими санкциями, если Россия начнет широкомасштабные боевые действия в отношении Украины.

Помимо этого, в ходе видеоконференции Джо Байден и Владимир Путин договорились создать специальную структуру по интеграции Украины в НАТО.

По итогам видеоконференции Джо Байден предупредил, что США не будут направлять своих военных в Украину в случае вторжения РФ.