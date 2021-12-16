Джо Байден анонсував нові переговори з Володимиром Путіним

У Кремлі вже відреагували на заяву глави США та не виключили, що новий саміт двох президентів може відбутися до кінця 2021 року.

Президент США Джо Байден анонсував нові переговори із главою Росії Володимиром Путіним. Стенограма була опублікована прес-службою Білого дому.

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Під час брифінгу Джо Байдена з представниками ЗМІ, який відбувся 15 грудня, один із журналістів поцікавився, чи планує президент США проводити ще один саміт із Володимиром Путіним.

"У нас (із Володимиром Путіним — ред.) буде тривала розмова", — заявив президент США, анонсувавши нові переговори з главою Кремля.

Докладніше про свої плани та тематику можливої розмови з Володимиром Путіним Джо Байден журналістам не розповів.

На заяву президента США вже відреагували в Кремлі. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков не виключив, що новий саміт лідерів США та Росії може відбутися до кінця 2021 року.

"Може (відбутися розмова Байдена та Путіна — ред.). Але конкретних домовленостей немає", — додав Дмитро Пєсков у коментарі журналістам.

Нагадаємо, 7 грудня проходила відеоконференція Джо Байдена та Володимира Путіна, під час якої президенти обговорювали ситуацію на російсько-українському кордоні, а також можливе повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

На переговорах Джо Байден пригрозив Володимиру Путіну серйозними економічними санкціями, якщо Росія розпочне широкомасштабні бойові дії щодо України.

Крім цього, під час відеоконференції Джо Байден і Володимир Путін домовилися створити спеціальну структуру з інтеграції України до НАТО.

За підсумками відеоконференції Джо Байден попередив, що США не спрямовуватимуть своїх військових до України в разі вторгнення РФ.