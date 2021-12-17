Путін поки що не ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення в Україну — Салліван

При цьому, за словами радника президента США, розвіддані говорять про те, що "РФ серйозно розглядає та проводить операційне планування такого маневру".

У п'ятницю, 17 грудня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що американська сторона готова вести діалог із Кремлем та обговорити вимоги РФ щодо безпеки. У свою чергу США під час ймовірної зустрічі планують висловити власні міркування. Про це повідомляє Reuters.

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"Ми збираємося висунути свої вимоги", — заявив Салліван у Раді з міжнародних відносин.

Радник президента також наголосив, що, за останніми оцінками, Володимир Путін поки що не ухвалив рішення щодо повномасштабного вторгнення в Україну. Хоча при цьому десятки тисяч військових дислоковані біля українського кордону.

"За поточними оцінками уряду США, він (Путін) поки що не прийняв рішення. З минулого тижня в цьому відношенні поки що нічого не змінилося", — заявив Салліван. Разом з тим він посилається американські розвіддані, які "точно підтверджують, що уряд РФ серйозно розглядає і проводить операційне планування такого маневру".

Нагадаємо, що Європарламент затвердив резолюцію, згідно з якою Росію відключать від платіжної системи SWIFT у разі відкритої участі РФ у військовому конфлікті в Україні. ЄС погодив новий пакет санкцій проти Росії, покликаних не дозволити Кремлю фінансувати свої розвідслужби та армію. Санкції діятимуть щодо російських військових, причетних до планування військового вторгнення, людей з близького оточення Путіна та їхніх родичів.

Раніше Фокус повідомляв, що Джо Байден анонсував нові переговори з російським президентом. Офіційний Кремль уже відповів на заяву американського президента: нова зустріч глав держав може відбутися до кінця цього року.