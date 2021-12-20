В Шотландии хотят помиловать женщин, казненных за колдоство

Спустя 300 лет после отмены закона о колдовстве, участники группы "Ведьмы Шотландии" добиваются реабилитации почти четырех тысяч людей, казненных по обвинению в колдовстве. Из них 84% были женщинами, а две трети из них сожгли.

В Шотландии собираются помиловать и официально извиниться перед примерно 3837 людьми, из которых 84% были женщинами, казненных по обвинению в колдовстве в ХVІ-XVIII веках. Как сообщает "The Guardian", это стало результатом двухлетней кампании группы "Ведьмы Шотландии".

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Шотландскому парламенту уже вынесли соответствующий законопроект на голосование, который поддержала первый министр Шотландии Никола Стерджен. Такой шаг последовал за прецедентом Палаты представителей Массачусетса в США, которая в 2001 году объявила невиновными жертв Салемских процессов над ведьмами.

Что за кампания "Ведьмы Шотландии"?

Кампанию "Ведьмы Шотландии" возглавляет королевский адвокат Клэр Митчелл. По ее словам, в период между ХVІ и XVIII веками в Шотландии на душу населения казнили в пять раз больше людей, чем в других странах. Подавляющее большинство из них составляли женщины.

"Для сравнения: в Салеме обвинили 300 человек и казнили 19", – сообщила Митчелл.

Что за закон о колдовстве?

Закон о колдовстве приняли в 1563 году, а отменили в 1736. За это время в Шотландии провели пять великих охот на ведьм и серию общенациональных судебных процессов. Первые охоты на ведьм санкционировал Яков VІ из Шотландии, позже – Джеймс І из Англии и Ирландии, который считал, что ведьмы замышляли заговор против его датской невесты, вызвав штормы, чтоб потопить его корабли.

Среди обвиняемых в 1590 году была Гейлис Дункан, ее персонаж показали в сериале "Чужестранка", которая под пытками призналась, что встретилась с дьяволом, чтобы помешать кораблям короля.

Агнес Сэмпсон призналась, что 200 женщин присутствовали на проповеди дьявола в Северном Берике на Хэллоуин, где планировалось уничтожение короля.

Также известные случаи: Лилиас Ади из Торриберна, Файф, обвиненная в колдовстве, которое вызвало похмелье у соседа; Изабель Йанг, казненная в Эдинбургском замке в 1629 году, по словам конюшего, превратилась в сову и обвинялась в наличии шабаша.

Известно, что осужденных душили до смерти, а затем сжигали на костре, чтобы не оставлять тела для похорон. К обвиненным применяли пытки, которые включали в себя лишение сна, выдергивание ногтей, а также прокалывание кожи иглами, чтобы проверить, истечет ли он кровью.

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