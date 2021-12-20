У Шотландії хочуть помилувати жінок, страчених за чаклунство

Через 300 років після скасування закону про чаклунство учасники групи "Відьми Шотландії" домагаються реабілітації майже чотирьох тисяч людей, страчених за звинуваченням у чаклунстві. З них 84% були жінками, а дві третини їх спалили.

У Шотландії збираються помилувати та офіційно вибачитися перед приблизно 3837 людьми, з яких 84% були жінками, страченими за звинуваченням у чаклунстві у ХVІ-XVIII століттях. Як повідомляє The Guardian, це стало результатом дворічної кампанії групи "Відьми Шотландії".

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Шотландському парламенту вже було винесено відповідний законопроєкт на голосування, який підтримала перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен. На такий крок пішли за прецедентом Палати представників Массачусетсу в США, яка в 2001 році оголосила невинними жертв Салемських процесів над відьмами.

Що за кампанія "Відьми Шотландії"?

Кампанію "Відьми Шотландії" очолює королівська адвокатка Клер Мітчелл. За її словами, у період між ХVІ та XVIII століттями в Шотландії на душу населення стратили вп'ятеро більше людей, ніж в інших країнах. Переважна більшість із них становили жінки.

"Для порівняння: у Салемі звинуватили 300 людей і стратили 19", — повідомила Мітчелл.

Що за закон про чаклунство?

Закон про чаклунство прийняли в 1563 році, а скасували в 1736. За цей час у Шотландії провели п'ять великих полювань на відьом та серію загальнонаціональних судових процесів. Перші полювання на відьом санкціонував Яків VІ із Шотландії, пізніше – Джеймс І із Англії й Ірландії, який вважав, що відьми задумували змову проти його датської нареченої, викликавши шторми, щоби потопити його кораблі.

Серед обвинувачених у 1590 році була Гейліс Дункан, її персонажа показали в серіалі "Чужинка", яка під тортурами зізналася, що зустрілася з дияволом, щоб перешкодити кораблям короля.

Агнес Семпсон зізналася, що 200 жінок були присутні на проповіді диявола в Північному Берику на Геловін, де планувалося знищення короля.

Також відомі випадки: Ліліас Аді з Торріберна, Файф, звинувачена в чаклунстві, що викликало похмілля в сусіда; Ізабель Янг, страчена в Единбурзькому замку в 1629 році, за словами конюшого, перетворилася на сову та звинувачувалася в наявності шабаша.

Відомо, що засуджених душили до смерті, а потім спалювали на вогнищі, щоби не залишати тіла для похорону. До обвинувачених застосовували тортури, які включали позбавлення сну, висмикування нігтів, а також проколювання шкіри голками, щоб перевірити, чи вони спливуть кров'ю.

Раніше Фокус писав, що українські археологи виявили могилу шановної відьми.

Також Фокус повідомляв, що група румунських відьм наклала прокляття на кабінет міністрів своєї країни.