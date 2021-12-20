В Бельгии продали одну из самых маленьких книг в мире (фото)

Книга содержит молитву "Отче наш" на голландском, английском, французском, немецком, испанском и шведском языках.

Одна из самых маленьких книг в мире была продана в минувшую субботу на аукционе в Брюсселе за 4200 евро (3500 фунтов стерлингов). Она имеет размеры 5 на 5 мм — меньше, чем конец карандаша — и содержит версии молитвы "Отче наш" на голландском, английском, американском английском, французском, немецком, испанском и шведском языках, сообщает The Guardian.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Лот сначала оценили от 1000 до 1500 евро, но анонимный покупатель купил его на аукционе Arenberg в Брюсселе за 3500 евро, а с учетом всех расходов цена достигла 4200 евро.

"Напечатанный текст настолько мелок, что его невозможно прочитать невооруженным взглядом и требуется сильное увеличительное стекло", — рассказал эксперт по антиквариату Генри Годс.

[ + – ] Одна из самых маленьких книг в мире

Книга под названием "Отче наш" была напечатана тиражом всего в несколько десятков экземпляров в 1952 году музеем Гутенберга в Майнце в Германии, в рамках инициативы по сбору средств на реконструкцию здания после Второй мировой войны. Она хранилась в коллекции десятки лет в шкатулке для драгоценностей.

Уникальность именно этого экземпляра молитвенника обусловлена наличием металлических оттисков для печати, которые прилагаются к книге.

Издание миниатюрных книг имеет долгую историю. В Европе многие из них были произведены в 16 веке, поскольку печатники стремились проверить технологические возможности печатных машин, но есть примеры из древней Месопотамии, относящиеся к 2325 году до нашей эры.

Самая маленькая в мире книга

Трудно это представить, но существуют еще более маленькие книги, чем проданная на аукционе "малышка". Самая маленькая в мире книга имеет размеры всего 0,07 х 0,1 мм. Прочитать ее можно только с помощью электронного микроскопа.

Произведение называется "Teeny Ted from Turnip Town" ("Крошечный Тэд из репы"), это детская сказка, в которой рассказывается о мальчике Тэде и его приключениях. Автором книги является Малькольм Дуглас Чаплин. Ее создали сотрудники нанолаборатории Университета Симон Фразер из Канады.

Книга состоит из 30 керамических микротабличек, которые используются вместо бумаги, а сфокусированный пучок лучей ионов гелия (диаметром всего 7 нанометров) — использовался вместо чернил.

Ранее Фокус писал, что Марго Робби призналась в любви к книгам о Гарри Поттере.