У Бельгії продали одну з найменших книг у світі (фото)
Книга містить молитву "Отче наш" голландською, англійською, французькою, німецькою, іспанською та шведською мовами.
Одна з найменших книг у світі була продана минулої суботи на аукціоні в Брюсселі за 4200 євро (3500 фунтів стерлінгів). Вона має розміри 5 на 5 мм — менше, ніж кінчик олівця — і містить версії молитви "Отче наш" голландською, англійською, американською англійською, французькою, німецькою, іспанською та шведською мовами, повідомляє The Guardian.
Лот спочатку оцінили від 1000 до 1500 євро, але анонімний покупець купив його на аукціоні Arenberg у Брюсселі за 3500 євро, а з огляду на всі витрати ціна досягла 4200 євро.
"Надрукований текст настільки дрібний, що його неможливо прочитати неозброєним оком і потрібне сильне збільшувальне скло", — розповів експерт із антикваріату Генрі Годс.
Книга під назвою "Отче наш" була надрукована тиражем всього кілька десятків примірників у 1952 році музеєм Гутенберга в Майнці в Німеччині, в межах ініціативи зі збору коштів на реконструкцію будівлі після Другої світової війни. Вона зберігалася в колекції десятки років у скриньці для коштовностей.
Унікальність цього екземпляра молитовника обумовлена наявністю металевих відбитків для друку, які додаються до книги.
Видання мініатюрних книг має довгу історію. У Європі багато з них були зроблені в 16 столітті, оскільки друкарі прагнули перевірити технологічні можливості друкарських машин, але є приклади з давньої Месопотамії, що належать до 2325 до нашої ери.
Найменша у світі книга
Важко це уявити, але існують ще менші книги, ніж продана на аукціоні "крихітка". Найменша у світі книга має розміри лише 0,07 х 0,1 мм. Прочитати її можна лише за допомогою електронного мікроскопа.
Твір називається Teeny Ted from Turnip Town ("Крихітний Тед із ріпи"), це дитяча казка, у якій розповідається про хлопчика Теда та його пригоди. Автором книги є Малкольм Дуглас Чаплін. Її створили співробітники нанолабораторії Університету Сімон Фразер із Канади.
Книга складається з 30 керамічних мікротабличок, які використовуються замість паперу, а сфокусований пучок променів іонів гелію (діаметром лише 7 нанометрів) використовувався замість чорнила.
Раніше Фокус писав, що Марго Роббі зізналася в любові до книг про Гаррі Поттера.