У Бельгії продали одну з найменших книг у світі (фото)

Книга містить молитву "Отче наш" голландською, англійською, французькою, німецькою, іспанською та шведською мовами.

Одна з найменших книг у світі була продана минулої суботи на аукціоні в Брюсселі за 4200 євро (3500 фунтів стерлінгів). Вона має розміри 5 на 5 мм — менше, ніж кінчик олівця — і містить версії молитви "Отче наш" голландською, англійською, американською англійською, французькою, німецькою, іспанською та шведською мовами, повідомляє The Guardian.

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Лот спочатку оцінили від 1000 до 1500 євро, але анонімний покупець купив його на аукціоні Arenberg у Брюсселі за 3500 євро, а з огляду на всі витрати ціна досягла 4200 євро.

"Надрукований текст настільки дрібний, що його неможливо прочитати неозброєним оком і потрібне сильне збільшувальне скло", — розповів експерт із антикваріату Генрі Годс.

[ + – ] Одна з найменших книг у світі

Книга під назвою "Отче наш" була надрукована тиражем всього кілька десятків примірників у 1952 році музеєм Гутенберга в Майнці в Німеччині, в межах ініціативи зі збору коштів на реконструкцію будівлі після Другої світової війни. Вона зберігалася в колекції десятки років у скриньці для коштовностей.

Унікальність цього екземпляра молитовника обумовлена наявністю металевих відбитків для друку, які додаються до книги.

Видання мініатюрних книг має довгу історію. У Європі багато з них були зроблені в 16 столітті, оскільки друкарі прагнули перевірити технологічні можливості друкарських машин, але є приклади з давньої Месопотамії, що належать до 2325 до нашої ери.

Найменша у світі книга

Важко це уявити, але існують ще менші книги, ніж продана на аукціоні "крихітка". Найменша у світі книга має розміри лише 0,07 х 0,1 мм. Прочитати її можна лише за допомогою електронного мікроскопа.

Твір називається Teeny Ted from Turnip Town ("Крихітний Тед із ріпи"), це дитяча казка, у якій розповідається про хлопчика Теда та його пригоди. Автором книги є Малкольм Дуглас Чаплін. Її створили співробітники нанолабораторії Університету Сімон Фразер із Канади.

Книга складається з 30 керамічних мікротабличок, які використовуються замість паперу, а сфокусований пучок променів іонів гелію (діаметром лише 7 нанометрів) використовувався замість чорнила.

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