Европейский регулятор одобрил применение вакцины вакцины от коронавируса Novavax

Европейское агентство по лекарственным средствам оценивает эффективность вакцины в 90%.

Медицинский регулятор Евросоюза одобрил использование вакцины Novavax пациентами от 18 лет и старше. Это пятая вакцина, одобренная Евросоюзом. Предполагается, что она будет эффективно противостоять новому штамму вируса COVID-19 Омикрон, сообщает France 24.

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Вакцина производится Индийским институтом сыворотки по лицензии американской компании Novavax. Новый препарат содержит крошечную частицу характерного для коронавируса спайк-белка вируса SARS-CoV-2, который производится в клетках насекомых. После прививки иммунная система человека вырабатывает антитела к этому белку, благодаря чему организм получает защиту от коронавируса.

Важное преимущество вакцины от Novavax в том, что ее можно хранить в обычных холодильниках, а следовательно — удобно перевозить на большие расстояния.

В начале августа Еврокомиссия заключила с концерном Novavax контракт на закупку 100 миллионов доз вакцины для стран-членов ЕС в текущем и следующем году. По условиям договора, в 2021-23 годах Евросоюз закрепляет за собой право дополнительно закупить еще 100 миллионов доз. В случае одобрения этой вакцины Минздрав Германии рассчитывает начать ее использование в 2022 году.

Интересно, что Украина в августе отказалась от поставок этого препарата. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что индийские вакцины не эффективны. Тогда мы должны были получить 10 миллионов доз Novavax, но украинская сторона инициировала разрыв контракта.

"На него не смогут выдать международное свидетельство о вакцинации. Даже если его привезут, очень мало людей захотят вакцинироваться этим препаратом", — сказал Виктор Ляшко.

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