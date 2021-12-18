В Украине усилят карантин на новогодние праздники: что нужно знать

Для того, чтобы попасть на массовые гуляния, нужно будет предоставлять сертификаты о вакцинации, негативные тесты на коронавирус или справки о выздоровлении.

Министерство здравоохранения Украины ужесточает карантин на период новогодних и рождественских праздников в стране. Это нужно для того, чтобы предотвратить рост числа заболевших на коронавирус, сообщил в Telegram глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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Чиновник говорит, что места проведения массовых мероприятий (катки, ярмарки и т.д.) будут ограждать: для того, чтобы туда попасть, организуют пункты пропуска, где проверят у посетителей COVID-сертификаты или документ о противопоказаниях к прививке. Можно также будет предоставлять негативный тест на коронавирус или справку о выздоровлении.

В регионах "красной" зоны нужно иметь сертификаты с двумя прививками, в "желтой" зоне достаточно предъявить данные об одной вакцинации.

Для того, чтобы не было очередей на входе, предлагают сделать разметку на расстоянии полтора метра от одного места к другому — это даст гарантии того, что внутри массовых гуляний будет безопасно, написал Радуцкий.

Остаются в силе и прежние требования на счет масок: посетители и персонал должны их носить так, чтобы они плотно прилегали к лицу и закрывали рот и нос.

Напомним, недавно в Кабинете министров заявили, что адаптивный карантин в Украине продлится до 31 марта 2022 года. Незадолго до это даты решение о его продлении или других мерах пересмотрят.