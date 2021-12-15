Адаптивный карантин в Украине продлится до 31 марта 2022, — Кабмин

Все ограничительные меры на весь период первого квартала 2022 года, включая доступ в публичные места только с COVID-сертификатами, ношение масок и соблюдение дистанции, останутся в силе.

Кабинет Министров Украины намерен продлить адаптивный карантин в стране до 31 марта 2022 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время очередного заседания правительства.

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"Чтобы максимально эффективно противостоять пандемии и защитить здоровье людей, правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022", — заявил Шмыгаль.

По его словам, карантин будет продлен по меньшей мере на весь период I квартала следующего года. Это означает, что все предыдущие ограничительные меры, в числе которых доступ в публичные места только с COVID-сертификатами, ношение масок и соблюдение дистанции, остаются в силе.

Также украинский премьер отметил, что в стране всего лишь более 40% взрослого населения вакцинировано от коронавируса, а темпы вакцинации упали. Несмотря на это, сегодня еще две области вышли из "красной" зоны карантина, и в этой зоне остаются еще 8 регионов Украины.

"Благодаря вакцинации мы можем остановить пандемию. В то же время, пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70% взрослого населения, мы должны продолжать соблюдать установленные карантинные ограничения", — подчеркнул глава правительства.

Напомним, что сегодня Винницкая и Хмельницкая область вышли из "красной" зоны карантина, а Киев и еще 14 регионов пребывают в "желтой" зоне ограничений.

Ученые из Гонконга утверждают, что две популярнейшие вакцины Pfizer и Coronavac практически бессильны против нового штамма вируса Омикрон. Эффективность вакцин была оценена в 20-24%, что значительно ниже по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса.