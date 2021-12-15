Адаптивний карантин в Україні триватиме до 31 березня 2022, — Кабмін

Усі обмежувальні заходи на весь період першого кварталу 2022 року, враховуючи доступ до публічних місць лише з COVID-сертифікатами, носіння масок і дотримання дистанції, залишаться чинними.

Кабінет Міністрів України має намір продовжити адаптивний карантин у країні до 31 березня 2022 року. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду.

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"Щоб максимально ефективно протистояти пандемії та захистити здоров'я людей, уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року", — заявив Шмигаль.

За його словами, карантин буде продовжено щонайменше на весь період І кварталу наступного року. Це означає, що всі попередні обмежувальні заходи, серед яких доступ до публічних місць лише з COVID-сертифікатами, носіння масок і дотримання дистанції, залишаються чинними.

Також український прем'єр зазначив, що в країні лише понад 40% дорослого населення вакциновані від коронавірусу, а темпи вакцинації впали. Попри це сьогодні ще дві області вийшли з "червоної" зони карантину, і в цій зоні залишаються ще 8 регіонів України.

"Завдяки вакцинації ми можемо зупинити пандемію. Водночас, поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70% дорослого населення, ми повинні продовжувати дотримуватись встановлених карантинних обмежень", — підкреслив глава уряду.

Нагадаємо, що сьогодні Вінницька та Хмельницька область вийшли з "червоної" зони карантину, а Київ і ще 14 регіонів перебувають у "жовтій" зоні обмежень.

Учені з Гонконгу стверджують, що дві найпопулярніші вакцини Pfizer і Coronavac практично безсилі проти нового штаму вірусу Омікрон. Ефективність вакцин була оцінена в 20-24%, що значно нижче порівняно з попередніми варіантами коронавірусу.