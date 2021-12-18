В Україні посилять карантин на новорічні свята: що потрібно знати

Для того, щоб потрапити на масові гуляння, потрібно буде надавати сертифікати про вакцинацію, негативні тести на коронавірус або довідки про одужання.

Міністерство охорони здоров'я України посилює карантин на період новорічних та різдвяних свят у країні. Це потрібно для того, щоб запобігти зростанню кількості хворих на коронавірус, повідомив у Telegram голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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Чиновник каже, що місця проведення масових заходів (ковзанки, ярмарки тощо) захищатимуть: для того, щоб туди потрапити, організують пункти пропуску, де перевірять у відвідувачів COVID-сертифікати чи документ про протипоказання до щеплення. Можна також надавати негативний тест на коронавірус або довідку про одужання.

У регіонах "червоної" зони потрібно мати сертифікати з двома щепленням, у "жовтій" зоні достатньо пред'явити дані про одну вакцинацію.

Щоб не було черг на вході, пропонують зробити розмітку на відстані півтора метри від одного місця до іншого — це дасть гарантії того, що всередині масових гулянь буде безпечно, написав Радуцький.

Залишаються в силі і колишні вимоги щодо масок: відвідувачі і персонал повинні їх носити так, щоб вони щільно прилягали до обличчя і закривали рот і ніс.

Нагадаємо, нещодавно у Кабінеті міністрів заявили, що адаптивний карантин в Україні триватиме до 31 березня 2022 року. Незадовго до цієї дати рішення про його продовження або інші заходи переглянуть.