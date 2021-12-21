В Англии 33-летний хулиган одним ударом убил 50-летнего отца на глазах у сына (фото)

Пострадавшего с перелом черепа доставили в больницу, где он умер в тот же день. Суд выясняет, действовал ли подозреваемый в целях самообороны.

Житель английского Бирмингема признал, что нанес "сильный" удар в область головы посетителю ресторана, после которого он умер. Потасовка произошла у заведения ресторанной сети Slug & Lettuce в центре Бирмингема. 50-летний мужчина пришел на вечеринку с сыном. Об этом сообщает The Daily Mail.

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После потасовке возле ресторана Мэттью Кэрролла с перелом черепа доставили в больницу, где он умер в тот же день.

[ + – ] Погибший Мэттью Кэрролл

Во время суда 33-летний подозреваемый Мэтью Махони признал себя виновным в непредумышленном убийстве. Однако представители стороны обвинения не приняли его версию случившегося.

Рассмотрение этого дела отложено до 28 января. События, которые в полвторого ночи разворачивались возле ресторана Slug & Lettuce 29 августа, попали на камеры видеонаблюдения.

[ + – ] Ресторан Slug & Lettuce, где произошло нападение.

Вначале пострадавший сообщил о происшествии в полицию, однако позже в тот же день умер в больнице.

По словам судьи Пола Фаррера, сопутствующие обстоятельства могут существенно повлиять на приговор. Во-первых, необходимо выяснить, действовал ли подсудимый в целях самообороны. Во-вторых, действительно ли после удара по правой стороне лица у жертвы образовался перелом. До повторного слушания 33-летний подозреваемый будет содержаться под стражей.

Родственники отзываются о Кэрролле как о "любящем отце, который всегда был предан своим детям".

Они заявили, что для них то тяжелая утрата, и что "все потрясены и убиты горем".

Ранее Фокус сообщал, что в уэльском городе Бангор 25-летний боксер одним ударом убил посетителя паба. Согласно выводам медиков, мозг жертвы умер еще прежде, чем человек упал на пол. 25-летний Брэндон Силленс нанес 20-летнему Дину Скиллину удар в область головы, который сломал позвонок и повредил артерию, что спровоцировало внутреннее кровотечение.