В Англії 33-річний хуліган одним ударом убив 50-річного батька на очах у сина

Постраждалого з переломом черепа доправили до лікарні, де він помер того ж дня. Суд з'ясовує, чи діяв підозрюваний з метою самооборони.

Житель англійського Бірмінгема визнав, що завдав "сильного" удару в ділянку голови відвідувачу ресторану, після якого він помер. Бійка сталася біля закладу ресторанної мережі Slug & Lettuce у центрі Бірмінгема. 50-річний чоловік прийшов на вечірку із сином. Про це повідомляє The Daily Mail.

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Після бійки біля ресторану Меттью Керролла з перелом черепа доправили до лікарні, де він помер того ж дня.

[ + – ] Загиблий Меттью Керрол

Під час суду 33-річний підозрюваний Метью Махоні визнав себе винним у ненавмисному вбивстві. Проте представники сторони звинувачення не прийняли його версію.

Розгляд цієї справи відкладено до 28 січня. Події, які о пів на другу ночі розгорталися біля ресторану Slug & Lettuce 29 серпня, потрапили на камери відеоспостереження.

[ + – ] Ресторан Slug&Lettuce, де стався напад

Спочатку постраждалий повідомив про подію в поліцію, проте пізніше того ж дня помер у лікарні.

За словами судді Пола Фаррера, супутні обставини можуть суттєво вплинути на вирок. По-перше, необхідно з'ясувати, чи діяв підсудний з метою самооборони. По-друге, чи після удару по правій стороні обличчя в жертви утворився перелом. До повторного слухання 33-річний підозрюваний утримується під вартою.

Родичі відгукуються про Керролла як про "люблячого батька, який завжди був відданий своїм дітям".

Вони заявили, що для них тяжка втрата, і що "всі вражені і вбиті горем".

Раніше Фокус повідомляв, що в Уельському місті Бангор 25-річний боксер одним ударом убив відвідувача паба. Згідно з висновками медиків, мозок жертви помер перш, ніж чоловік упав на підлогу. 25-річний Брендон Сілленс завдав 20-річному Діну Скілліну удару в ділянку голови, який зламав хребець і пошкодив артерію, що спровокувало внутрішню кровотечу.