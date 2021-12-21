Путин и Макрон поговорили по телефону и обсудили Украину

Президенты обсудили Минские договоренности, гарантии безопасности РФ и стран НАТО, а также Карабах и Мали.

Глава Кремля Владимир Путин провел телефонную беседу с французским коллегой, президентом Эммануэлем Макроном. Кроме гарантий безопасности между РФ и США, странами НАТО, обсуждался также украинский вопрос, пишет ТАСС.

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"Продолжено обсуждение вопросов укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте. В этом контексте приоритетное внимание уделено проектам договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств — членов НАТО, которые были переданы соответствующим адресатам, включая французскую сторону, и затем опубликованы", — сообщается на сайте Кремля.

Касаемо Украины, Путин заявил Макрону, что все, в том числе встреча в нормандском формате, зависит от того, как Киев будет выполнять Минские договоренности. Также, по словам российского президента, Украина не хочет выполнять пункты "Минска-2".

Еще известно, что лидеры государств обсудили стабилизацию ситуации в Карабахе и Мали, где в 2020 году произошло два военных переворота.

Отмечается, что предыдущий разговор Макрона и Путина состоялся 14 декабря. Тогда, в частности, поднимались темы пандемии, миграционного кризиса на польско-белорусской границе, а также будущие действия НАТО на Восточном фланге Европы.

Напомним, что после разговора Путина с Макроном, 15 декабря, президент Владимир Зеленский встретился с последним на саммите Восточного партнерства. Также там присутствовал канцлер Германии Олаф Шольц.