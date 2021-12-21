Путін і Макрон поговорили по телефону та обговорили Україну

Президенти обговорили Мінські домовленості, гарантії безпеки РФ та країн НАТО, а також Карабах та Малі.

Глава Кремля Володимир Путін провів телефонну бесіду з французьким колегою, президентом Емманюелем Макроном. Окрім гарантій безпеки між РФ та США, країнами НАТО, обговорювалося також українське питання, пише ТАРС.

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"Продовжено обговорення питань зміцнення стабільності та безпеки на європейському континенті. У цьому контексті пріоритетна увага приділена проєктам договору між Росією та США про гарантії безпеки та угоди про заходи гарантії безпеки Росії та держав — членів НАТО, які були передані відповідним адресатам, включаючи французьку сторону, і потім опубліковано", — повідомляється на сайті Кремля.

Стосовно України, Путін заявив Макрону, що все, зокрема зустріч у нормандському форматі, залежить від того, як Київ виконуватиме Мінські домовленості. Також, за словами російського президента, Україна не хоче виконувати пункти "Мінська-2".

Ще відомо, що лідери держав обговорили стабілізацію ситуації в Карабаху та Малі, де у 2020 році сталося два військові перевороти.

Зазначається, що попередня розмова Макрона та Путіна відбулася 14 грудня. Тоді, зокрема, порушувалися теми пандемії, міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні та майбутні дії НАТО на Східному фланзі Європи.

Нагадаємо, що після розмови Путіна з Макроном, 15 грудня, президент Володимир Зеленський зустрівся з останнім на саміті Східного партнерства. Також там був канцлер Німеччини Олаф Шольц.