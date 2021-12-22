За €15 млн в год: Дания арендует у Косово 300 тюремных камер для мигрантов

Предполагается, что в камерах датчане будут размещать только осужденных преступников из стран, которые не входят в Евросоюз.

Дания собирается арендовать тюремные камеры в Косово, чтобы уменьшить переполненность тюрем в скандинавских странах. Стороны договорились о сдаче в аренду 300 камер, за которые Дания будет платить ежегодно 15 миллионов евро (12,8 миллиона фунтов стерлингов) сроком на 5 лет. Также страна будет помогать финансировать экологически чистую энергию в Косово, сообщает BBC.

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Интересно, что в арендованные камеры будут размещать только осужденных преступников из стран, не входящих в ЕС. При этом ко всем заключенным в арендованных камерах будут применяться датские законы.

В понедельник правительства двух стран подписали "политическую декларацию" о намерениях, которая рассчитана на начальный период в пять лет, говорится в совместном заявлении.

"[Соглашение] освободит пространство в наших тюрьмах и снизит давление на наших тюремных служащих, в то же время оно станет четким сигналом для граждан третьих стран, приговоренных к депортации: ваше будущее не в Дании, и вы будете отбывать срок не здесь", — заявил министра юстиции Дании Ник Хеккеруп.

Этот шаг критиковали активисты в обеих странах, которые считают, что Дания не должна отправлять нежелательных иностранных осужденных в другие страны или подальше от их семей.

Страны договорились, что в Косово не будут отправлять опасных преступников. Лица, осужденные за террористические преступления или с неизлечимой болезнью, также не будут отправлять в балканскую страну.

Соглашение необходимо будет ратифицировать в парламенте Косово большинством в две трети голосов.

Уточним, что идея экспорта заключенных не нова для Европы. Так, Норвегия и Бельгия ранее арендовали тюремные камеры в Нидерландах.

Сообщается, что количество заключенных в Дании за последние годы выросло, а количество тюремных надзирателей сократилось. С 2015 года количество заключенных в Дании увеличилось с 3400 до 4200, а количество тюремных надзирателей сократилось с 2500 до 2000. В правительстве заявляют, что к 2025 году стране будет не хватать 1000 тюремных мест.

В Косово ж тем временем имеется от 700 до 800 неиспользуемых тюремных помещений.

Ранее Фокус сообщал, что украинские миротворцы потеряли секретную документацию спецсвязи в Косово.