Украинские миротворцы потеряли секретную документацию спецсвязи в Косово, - СМИ

По информации СМИ, контингент потерял изделия спецсвязи, а в Генштабе долгое время игнорировали сообщения от Госспецсвязи о ненадлежащем хранении документов.

ГБР ведет уголовное производство по факту потери секретных документов украинскими миротворцами в Косово. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на документы суда.

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Уголовное производство было открыто в апреле 2020 года. Его ведут следователи из Киевского теруправления ГБР и специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере по:

статье 422 разглашение ведомостей военного характера, составляющее гостайну

статье 425 халатное отношение к военной службе

статье 426 бездействие военной власти

Утверждается, что в воинской части А1199 (Косово) выявили пропажу документов технической документации для изделия засекреченной связи — Т-230-1А. В результате проверки были также обнаружены неучтенные запчасти к этому изделию. В этот комплект входили секретные платы, содержащие государственную тайну.

Как пишут в издании, Госспецсвязи регулярно докладывало в Генштаб о том, что в военной части отсутствует централизованный учет секретных документов и средств спецсвязи. Однако Главное управление связи и информационных систем не предприняло мер для возврата оборудования и документов.

Подобные действия миротворцев и должностных лиц Генштаба могут иметь признаки уголовных правонарушений. Поэтому суд продлил сроки расследования до 23 октября 2022 года, чтобы правоохранители могли допросить военных миротворцев, которые ответственные за хранение секретной документации, а также ряд других следственных действий.

Напомним, в Британии нашли секретные данные о проходе HMS Defender, они валялись за автобусной остановкой.

Также в СБУ задержали командира ВСУ, который собирал тайные данные об армии.