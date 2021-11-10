Українські миротворці втратили секретну документацію спецзв'язку у Косові, — ЗМІ

За інформацією журналістів, контингент втратив документацію для виробу спецзв'язку Т-230-1А. При цьому в Генштабі довгий час ігнорували повідомлення Держспецзв'язку про неналежне зберігання паперів.

Державне бюро розслідувань веде кримінальне провадження за фактом втрати секретних документів українськими миротворцями у Косові. Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на документи суду.

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Кримінальне провадження було відкрите у квітні 2020 року. Його ведуть слідчі з Київського теруправління ДБР та спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері з:

статті 422 розголошення відомостей військового характеру, що є держтаємницею

статті 425 халатне ставлення до військової служби

статті 426 бездіяльність військової влади

Стверджується, що у військовій частині А1199 (Косово) виявили зникнення документів технічної документації для системи засекреченого зв'язку Т-230-1А. В результаті перевірки було виявлено невраховані запчастини до цього виробу. До цього комплекту входили секретні плати, що містять державну таємницю.

Як пишуть у виданні, Держспецзв'язку регулярно доповідало до Генштабу про те, що у військовій частині відсутній централізований облік секретних документів та засобів спецзв'язку. Однак Головне управління зв'язку та інформаційних систем не вжило заходів для повернення обладнання та документів.

Подібні дії миротворців та посадових осіб Генштабу можуть мати ознаки кримінальних правопорушень. Тому суд продовжив терміни розслідування до 23 жовтня 2022 року, щоб правоохоронці могли допитати військових миротворців, які відповідальні за зберігання секретної документації, а також низку інших слідчих дій.

Нагадаємо, у Британії знайшли секретні дані про прохід HMS Defender, вони валялися за автобусною зупинкою.

Також у СБУ затримали командира ЗСУ, який збирав таємні дані про армію.