"Валялися за зупинкою": в Британії знайшли секретні дані про прохід Defender (фото)

Британці очікували агресивної реакції Кремля на прохід есмінця в Чорному морі. Однак їхньою основною метою було довести відданість суверенітету України.

У британському місті Кент за автобусною зупинкою були знайдені секретні документи Міністерства оборони Великобританії, в яких обговорюється можлива реакція Росії на прохід британського есмінця в Чорному морі. Документ потрапив в розпорядження журналістів BBC.

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У Міноборони відразу ж після пропажі оголосили про початок внутрішнього розслідування. Один з їхніх співробітників повідомив про втрату документів.

[ + – ] секретні документи Фото: trump-elections

Документ налічує близько 50 сторінок, в ньому вказується, що військове керівництво очікувало агресивної реакції Росії. Місія отримала назву "Op Ditroite", вона була предметом обговорення ще 21 червня, за два дні до проходу корабля. Вона описувалася як "мирний прохід через українські територіальні води" з прикриттям озброєння та корабельним вертольотом.

[ + – ] Варіанти проходження з Одеси в Батумі Фото: trump-elections

В одному з повідомлень вказується про деяку "вітальну вечірку" — "Welcome party" в оригіналі.

"Що ми розуміємо під можливою" вітальною вечіркою? ", — запитується представник постійної британської штаб-квартири трьох служб у Нортвуді.

Також в документах вказується, що недавнє взаємодію в східному Середземномор'ї між російськими військами і авіаносної ударною групою на чолі HMS Queen Elizabetn були нічим не примітними та "відповідали очікуванням". При цьому в Міноборони очікують більшої взаємодії ВМФ РФ і ВПС і в водах Середземного моря.

Вказується, що основна мета проходу не «ткнути російського ведмедя" (так вказувалося в документах), а показати чітку прихильність до суверенітету України після анексії Криму у 2014 році. Для незалежної перевірки дій HMS Defender і були запрошені журналісти BBC і Daily Mail, щоб була "сильна, законна версія".

Нагадаємо, 23 червня, в РФ заявили, що відкрили попереджувальний вогонь по британському есмінцю HMS Defender, який "порушив їх кордон". Судно здійснювало перехід з Одеси до Грузії, під час якого зайшло вглиб українських територіальних вод окупованого Криму на 3 км.

У Міноборони Британії стверджували, що вони не помітили пострілів, про які заявляли в РФ. Пізніше ФСБ РФ опублікували кадри попереджувального вогню по Defender після подій 23 червня.