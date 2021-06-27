"Валялись за остановкой": в Британии нашли секретные данные о проходе Defender (фото)

Британцы ожидали агрессивной реакции Кремля на проход эсминца в Черном море. Однако их основной целью было доказать приверженность к суверенитету Украины.

В британском городе Кент за автобусной остановкой были найдены секретные документы Министерства обороны Великобритании, в которых обсуждается возможная реакция России на проход британского эсминца в Черном море. Документ попал в распоряжение журналистов BBC.

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В Минобороны сразу же после пропажи объявили о начале внутреннего расследования. Один из их сотрудников сообщил об утере документов.

[ + – ] Секретные документы Фото: BBC

Документ насчитывает около 50 страниц, в нем указывается, что военное руководство ожидало агрессивной реакции России. Миссия получила название "Op Ditroite", она была предметом обсуждения еще 21 июня, за два дня до прохода корабля. Она описывалась как "мирный проход через украинские территориальные воды" с прикрытием орудий и корабельным вертолетом.

[ + – ] Варианты следования из Одессы в Батуми Фото: BBC

В одном из сообщений указывается некая "привественная вечеринка" — "Welcome party" в оригинале.

"Что мы понимаем под возможной "приветственной вечеринке?", — спросил представитель постоянной британской штаб-квартиры трех служб в Нортвуде.

Также в документах указывается, что недавнее взаимодействие в восточном Средиземноморье между российскими войсками и авианосной ударной группой во главе HMS Queen Elizabetn были ничем не примечательными и "соответствовали ожиданиям". При этом в Минобороны ожидают большого взаимодействия ВМФ РФ и ВВС и в водах Средиземного моря.

Указывается, что основная цель прохода не "ткнуть русского медведя" (так указывалось в документах), а показать четкую приверженность к суверенитету Украины после аннексии Крыма в 2014 году. Для независимой проверки действий HMS Defender и были приглашены журналисты BBC и Daily Mail, чтобы была "сильная, законная версия".

Напомним, 23 июня, в РФ заявили, что открыли предупреждающий огонь по британскому эсминцу HMS Defender, который "нарушил их границу". Судно совершало переход из Одессы в Грузию, во время которого зашло вглубь украинских территориальных вод оккупированного Крыма на 3 км.

В Минобороны Британии утверждали, что они не заметили выстрелов, о которых заявляли в РФ. Позднее ФСБ РФ опубликовали кадры предупредительного огня по Defender после событий 23 июня.