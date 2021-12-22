За €15 млн на рік: Данія орендує в Косово 300 тюремних камер для мігрантів

Передбачається, що в камерах данці розміщуватимуть лише засуджених злочинців із країн, які не входять до Євросоюзу.

Данія збирається орендувати тюремні камери в Косово, щоб зменшити переповненість тюрем у скандинавських країнах. Сторони домовилися про здачу в оренду 300 камер, за які Данія сплачуватиме щороку 15 мільйонів євро (12,8 мільйонів фунтів стерлінгів) терміном на 5 років. Також країна допомагатиме фінансувати екологічно чисту енергію в Косово, повідомляє ВВС.

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Цікаво, що в орендовані камери розміщуватимуть лише засуджених злочинців із країн, які не входять до ЄС. При цьому до всіх ув'язнених в орендованих камерах застосовуватимуться данські закони.

У понеділок уряди двох країн підписали "політичну декларацію" про наміри, яка розрахована на початковий період у п'ять років, йдеться у спільній заяві.

"[Угода] звільнить простір у наших в'язницях і знизить тиск на наших тюремних службовців, водночас вона стане чітким сигналом для громадян третіх країн, засуджених до депортації: ваше майбутнє не в Данії, і ви відбуватимете термін не тут", — заявив міністр юстиції Данії Нік Хеккеруп.

Цей крок критикували активісти в обох країнах, які вважають, що Данія не повинна надсилати небажаних іноземних засуджених до інших країн або подалі від їхніх сімей.

Країни домовилися, що в Косово не відправлятимуть небезпечних злочинців. Осіб, засуджених за терористичні злочини або з невиліковною хворобою, також не відправлятимуть до балканської країни.

Угоду необхідно буде ратифікувати в парламенті Косово більшістю у дві третини голосів.

Уточнимо, що ідея експорту ув'язнених не нова для Європи. Так, Норвегія та Бельгія раніше орендували тюремні камери в Нідерландах.

Повідомляється, що кількість ув'язнених у Данії за останні роки зросла, а кількість тюремних наглядачів скоротилася. З 2015 року кількість ув'язнених у Данії збільшилася з 3400 до 4200, а кількість тюремних наглядачів скоротилася з 2500 до 2000. В уряді заявляють, що до 2025 року країні не вистачатиме 1000 тюремних місць.

У Косово ж тим часом є від 700 до 800 тюремних приміщень, які не використовуються.

Раніше Фокус повідомляв, що українські миротворці втратили секретну документацію спецзв'язку в Косово.