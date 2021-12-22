На Мадагаскаре глава МВД выжил после крушения вертолета и 13 часов плыл к берегу (видео)

Министр Серж Желле решил поучаствовать в спасательной операции, но в результате попал в катастрофу. Обнаружил чиновника рыбак на каноэ.

В понедельник, 20 декабря, министр МВД Мадагаскара генерал Серж Желле находился в одном из вертолетов, с которого велись поиски пострадавших во время кораблекрушения. Однако вертолет упал в океан, и министру пришлось 13 часов провести в воде, пока его не обнаружили на следующий день. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что министр использовал как плот кресло от вертолета. "Я не мог справиться с волнами и понимал, что мне не добраться до ближайшего берега, хотя это было и очень близко. Мы упали в полукилометре от берега, но я был уставший, волны отнесли меня дальше", — вспоминает министр.

Его обнаружил рыбак на каное. Но из-за того, что лодка была рассчитана только на одного человека, пришлось вернуться за плавсредством большего размера. Поэтому министр пробыл в воде еще несколько часов.

Механика вертолета также удалось обнаружить живым. Двух других не нашли.

Что известно о затонувшем корабле

Число погибших во время крушения грузового судна у северо-восточного побережья Мадагаскара, на котором находились 130 человек, достигло 83. Поиски оставшихся пассажиров приостановлены из-за непогоды, их планируют возобновить в четверг.

Операционный директор морского и речного агентства Мами Рандрианавони сказал, что у корабля не было разрешения на перевозку пассажиров, в минувший понедельник он был перегружен, и вода затопила отсек с двигателем.

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