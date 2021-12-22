На Мадагаскарі голова МВС вижив після аварії вертольота і 13 годин плив до берега (відео)

Міністр Серж Желле вирішив взяти участь у рятувальній операції, але в результаті потрапив у катастрофу. Виявив чиновника рибалка на каное.

У понеділок, 20 грудня, міністр МВС Мадагаскару генерал Серж Желле перебував в одному з вертольотів, з якого велися пошуки постраждалих під час аварії корабля. Проте гелікоптер впав в океан, і міністрові довелося 13 годин провести у воді, поки його не виявили наступного дня. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що міністр використав як пліт крісло від вертольота. "Я не міг впоратися з хвилями і розумів, що мені не дістатись до найближчого берега, хоча це було й дуже близько. Ми впали за пів кілометра від берега, але я був стомлений, хвилі віднесли мене далі", — згадує міністр.

Його виявив рибалка на каное. Але через те, що човен був розрахований тільки на одну людину, довелося повернутися за плавзасобом більшого розміру. Тож міністр пробув у воді ще кілька годин.

Механіка вертольота також вдалося виявити живим. Двох інших не знайшли.

Що відомо про затонулий корабель

Число загиблих під час аварії вантажного судна біля північно-східного узбережжя Мадагаскару, на якому перебували 130 людей, досягло 83. Пошуки пасажирів, котрі залишилися, призупинені через негоду, їх планують відновити в четвер.

Операційний директор морського та річкового агентства Мамі Рандріанавоні сказав, що корабель не мав дозволу на перевезення пасажирів, минулого понеділка він був перевантажений, і вода затопила відсік з двигуном.

Раніше Фокус повідомляв, що у США сноубордисту вдалося вижити після сходження лавини. Він також зняв свій порятунок на камеру. Усе завдяки надувній подушці безпеки.