CША одобрили применение препарата от СOVID-19 "Паксловид": что известно

Препарат от Pfizer стал первым лекарством против коронавируса, который разрешен для домашнего применения.

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение новых таблеток от COVID-19 под названием "Паксловид" (PAXLOVID). Об этом говорится на сайте разработчика препарата компании Pfizer.

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"PAXLOVID ™ разрешен для экстренного использования как взрослыми, так и педиатрическими пациентами высокого риска в возрасте 12 лет и старше с массой тела не менее 40 кг", — сказано в сообщении.

Эффективность PAXLOVID

Компания также приводит данные клинических исследований, которые указывают на то, что препарат снижает риск госпитализации и смерти на 89%, если принимать лекарство в течение 3 дней с момента выявления симптомов и на 88%, если симптомы появились спустя 5 дней.

Также было указано, что PAXLOVID эффективен против нового штамма коронавируса "Омикрон" — это подтверждается последними лабораторными исследованиями.

Побочные эффекты и противопоказания

Что касается побочных эффектов, то в компании утверждают, что они были замечены в 23% случаев, большинство из которых были незначительными и легкими по интенсивности. В их числе нарушение вкусовых ощущений, диарея, высокое кровяное давление и мышечные боли. Также эксперты компании рекомендуют соблюдать осторожность при назначении препарата пациентам с заболеваниями печени, аномалиями ферментов печени или гепатитом, при этом отмечено, что PAXLOVID категорически противопоказан пациентам с острой почечной недостаточностью.

В целом FDA высоко оценивает перспективы применения препарата, с учетом того, что среди всех пациентов, которые прошли курс лечения, только 1% были госпитализированы и ни один из пациентов не умер.

Общая оценка препарата

"Сегодняшнее разрешение на первое лекарство от COVID-19 в форме таблеток, принимаемых перорально — это важный шаг вперед в борьбе с этой глобальной пандемией", — сказала доктор медицины, директор FDA Патриция Каваццони.

Однако на сегодняшний день существуют две ключевые проблемы относительно нового препарата. Первая — ограниченное количество таблеток. Дело в том, что компания имеет всего 180 тысяч курсов лечения, а стоимость одного курса составляет около 530 долларов, при чем препарат будет доступен только по рецепту врача.

Вторая — малая эффективность препарата при лечении "запущенной" стадии заболеваемости и острой формы протекания болезни. Оптимальное использование требует быстрой диагностики, поэтому крайне важно выявлять коронавирус у пациентов на ранней стадии инфицирования, что может быть затруднительно из-за проблем с тестированием.

Напомним, что Украина готова закупить у компании Pfizer препарат PAXLOVID. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, его применение "позволит не допустить осложнений, госпитализаций и смертей пациентов из COVID-19 из групп риска".