США схвалили застосування препарату від СOVID-19 "Паксловід": що відомо

Препарат від Pfizer став першими ліками проти коронавірусу, який дозволений для домашнього застосування.

Управління контролю якості харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило застосування нових таблеток від COVID-19 під назвою "Паксловід" (PAXLOVID). Про це йдеться на сайті розробника препарату Pfizer.

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"PAXLOVID™ дозволено для екстреного використання як дорослими, так і педіатричними пацієнтами високого ризику віком 12 років і старше з масою тіла не менше 40 кг", — сказано в повідомленні.

Ефективність PAXLOVID

Компанія також наводить дані клінічних досліджень, які вказують на те, що препарат знижує ризик госпіталізації та смерті на 89%, якщо приймати ліки протягом 3 днів із моменту виявлення симптомів і на 88%, якщо симптоми з'явилися через 5 днів.

Також було зазначено, що PAXLOVID ефективний проти нового штаму коронавірусу "Омікрон" – це підтверджується останніми лабораторними дослідженнями.

Побічні ефекти та протипоказання

Що стосується побічних ефектів, то в компанії стверджують, що вони були помічені у 23% випадків, більшість із яких були незначними та легкими за інтенсивністю. У тому числі порушення смакових відчуттів, діарея, високий кров'яний тиск і м'язові болі. Також експерти компанії рекомендують бути обережними при призначенні препарату пацієнтам із захворюваннями печінки, аномаліями ферментів печінки або гепатитом, при цьому зазначено, що PAXLOVID категорично протипоказаний пацієнтам із гострою нирковою недостатністю.

Загалом FDA високо оцінює перспективи застосування препарату, з огляду на те, що серед усіх пацієнтів, які пройшли курс лікування, лише 1% госпіталізовано і жоден з пацієнтів не помер.

Загальна оцінка препарату

"Сьогоднішній дозвіл на перші ліки від COVID-19 у формі таблеток, що приймаються перорально, — це важливий крок уперед у боротьбі з цією глобальною пандемією", — сказала доктор медицини, директорка FDA Патриція Каваццоні.

Проте сьогодні існують дві ключові проблеми щодо нового препарату. Перша – обмежена кількість таблеток. Справа в тому, що компанія має всього 180 тисяч курсів лікування, а вартість одного курсу становить близько 530 доларів, причому препарат буде доступний тільки за рецептом лікаря.

Друга — мала ефективність препарату при лікуванні "запущеної" стадії захворюваності та гострої форми перебігу хвороби. Оптимальне використання вимагає швидкої діагностики, тому дуже важливо виявляти коронавірус у пацієнтів на ранній стадії інфікування, що може бути важко через проблеми з тестуванням.

Нагадаємо, що Україна готова купити в компанії Pfizer препарат PAXLOVID. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, його застосування "дозволить не допустити ускладнень, госпіталізацій і смертей пацієнтів із COVID-19 із груп ризику".