Україна готова закупити в Pfizer інноваційні ліки від COVID-19 (відео)

Препарат "Паксловід", стверджує Віктор Ляшко, скорочує госпіталізації на 89%, а смертність на 85%.

Україна підписала договір із фармацевтичним гігантом Pfizer про основні умови закупівлі інноваційних ліків від COVID-19 під назвою "Паксловід". Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час брифінгу.

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Для закупівлі препарату законтрактовано 300 тисяч курсів лікарського засобу.

[ + – ] Анонс підписання договору з компанією Pfizer (дивитися з 1:15)

Що відомо про новий препарат?

"Використання цих ліків дозволить не допустити ускладнень, госпіталізацій і смертей пацієнтів із COVID-19 з груп ризику", — пояснив Ляшко.

За словами міністра, в листопаді 2021 року компанія Pfizer оголосила результати клінічних досліджень "Паксловіда". З'ясувалося, що прийом препарату протягом трьох днів після появи симптомів захворювання на коронавірус призводить до скорочення госпіталізацій на 89% і смертельних випадків на 85%, якщо лікування розпочато протягом п'яти днів після інфікування.

"Дуже важливо те, що таблетки легко вживати: 5 днів по 2 рази на день. Їх можна мати напоготові в домашній аптечці. І якщо з'являться симптоми COVID і позитивний тест, їх можна одразу почати приймати і лягати в лікарні не доведеться", — сказала епідеміологиня Колумбійського університету Нью-Йорка Джессіка Джастман.

Механізм дії препарату дозволяє зупинити процес відтворення вірусу та розмноження його в клітинах. Для цього блокується активність ферментів, за допомогою яких коронавірус розмножується в організмі.

У компанії заявили, що препарат орієнтований на країни, що розвиваються, оскільки п'ятиденна доза коштує всього 620 євро. Але в майбутньому, можливо, процес виготовлення таблеток "Паксловід" стане дешевшим.

Нагадаємо, що українців прищеплюватимуть додатковою дозою вакцини від коронавірусу, яку вводять через деякий час після двох попередніх вакцинацій, щоб посилити імунітет.

Народний депутат України Сергій Шахов заявив, що ті, хто щепився від коронавірусу, можуть ще важче захворіти на COVID-19. Така заява від нардепа прозвучала з трибуни Верховної Ради під час пленарного засідання.