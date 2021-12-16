Украина готова закупить у Pfizer инновационное лекарcтво от COVID-19 (видео)

Препарат "Паксловид", утверждает Виктор Ляшко, сокращает госпитализации на 89%, а смертность на 85%.

Украины подписала договор с фармацевтическим гигантом Pfizer об основных условиях закупки инновационного лекарства от COVID-19 под названием "Паксловид". Об этом сообщил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

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Для закупки препарата законтрактованы 300 тысяч курсов лекарственного средства.

[ + – ] Анонс подписания договора с компанией Pfizer (смотреть с 1:15)

Что известно о новом препарате?

"Использование этих лекарств позволит не допустить осложнений, госпитализаций и смертей пациентов из COVID-19 из групп риска", — пояснил Ляшко.

По словам министра, в ноябре 2021 компания Pfizer объявила результаты клинических исследований "Паксловида". Выяснилось, что прием препарата в течение трех дней после появления симптомов заболевания коронавирусом приводит к сокращению госпитализаций на 89% и смертельных случаев на 85%, если лечение начато в течение пяти дней после инфицирования.

"Очень важно то, что таблетки легко принимать: 5 дней по 2 раза в день. Их можно иметь наготове в домашней аптечке. И если появятся симптомы COVID и положительный тест, их можно сразу начать принимать и ложиться в больницу не придется", — сказала эпидемиолог Колумбийского университета Нью-Йорка Джессика Джастман.

Механизм действия препарата позволяет остановить процесс самовоспроизведения вируса и размножения его в клетках. Для этого блокируется активность ферментов, с помощью которых коронавирус размножается в организме.

В компании заявили, что препарат ориентирован на развивающиеся страны, поскольку пятидневная доза стоит всего 620 евро. Но в будущем, возможно, процесс изготовления таблеток "Паксловид" станет дешевле.

Напомним, что в украинцев будут прививать дополнительной дозой вакцины от коронавируса, которую вводят спустя некоторое время после двух предыдущих вакцинаций чтобы усилить иммунитет.

Народный депутат Украины Сергей Шахов заявил, что те, кто привился от коронавируса, могут еще тяжелее заболеть COVID-19. Такое заявление от нардепа прозвучало с трибуны Верховной Рады во время пленарного заседания.