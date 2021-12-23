Не хватает людей на стройке и СТО: в Польше из-за нехватки рабочих возросло количество вакансий

За третий квартал этого года появилось более 130 тысяч новых вакансий. При этом увеличение украинских мигрантов ожидается в январе 2022-го.

В Польше за год количество вакансий выросло почти на 70%, из-за чего страна ощутила дефицит рабочей силы, в том числе из Украины. Об этом сообщает аналитический центр агентства по международному трудоустройству Gremi Personal, ссылаясь на данные Главного статистического управления Польши (GUS).

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Известно, что за третий квартал 2021 года появилось более 130 тыс. новых рабочих мест.

Больше всего вакансий появилось в перерабатывающей промышленности — почти четверть среди новых предложений. Также страна нуждается в рабочих руках на стройку, в торговлю и ремонт автотранспортных средств.

Нужны также люди в гостиничную сферу и гастрономию, а также информационную и коммуникационную сферы.

Почти на 90% выросло количество вакансий операторов производственных линий и монтажников (26,8 тыс. вакансий), а на 60% стало больше предложений для промышленных рабочих — есть 34,4 тыс. новых мест.

Генеральный директор агентства по международному трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич отметил, что развитие польской экономики невозможно без рабочей силы из Украины.

Ожидается, что с 2022 года Польша упростит легализацию проживания и трудоустройства для иностранцев: там надеются, что это поможет удержать украинских мигрантов.

Согласно данным Фонда социального страхования, в Польше на сегодня работает более 900 тыс. украинцев, в январе ожидается повышение цифры к миллиону. Также для украинцев якобы готовят повышение зарплат — примерно на две тысячи гривен в месяц.

Ранее сообщалось, что постоянный вид на жительство в Польше есть уже у четверти миллиона украинцев.