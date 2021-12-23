Не хватает людей на стройке и СТО: в Польше из-за нехватки рабочих возросло количество вакансий
За третий квартал этого года появилось более 130 тысяч новых вакансий. При этом увеличение украинских мигрантов ожидается в январе 2022-го.
В Польше за год количество вакансий выросло почти на 70%, из-за чего страна ощутила дефицит рабочей силы, в том числе из Украины. Об этом сообщает аналитический центр агентства по международному трудоустройству Gremi Personal, ссылаясь на данные Главного статистического управления Польши (GUS).
Известно, что за третий квартал 2021 года появилось более 130 тыс. новых рабочих мест.
Больше всего вакансий появилось в перерабатывающей промышленности — почти четверть среди новых предложений. Также страна нуждается в рабочих руках на стройку, в торговлю и ремонт автотранспортных средств.
Нужны также люди в гостиничную сферу и гастрономию, а также информационную и коммуникационную сферы.
Почти на 90% выросло количество вакансий операторов производственных линий и монтажников (26,8 тыс. вакансий), а на 60% стало больше предложений для промышленных рабочих — есть 34,4 тыс. новых мест.
Генеральный директор агентства по международному трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич отметил, что развитие польской экономики невозможно без рабочей силы из Украины.
Ожидается, что с 2022 года Польша упростит легализацию проживания и трудоустройства для иностранцев: там надеются, что это поможет удержать украинских мигрантов.
Согласно данным Фонда социального страхования, в Польше на сегодня работает более 900 тыс. украинцев, в январе ожидается повышение цифры к миллиону. Также для украинцев якобы готовят повышение зарплат — примерно на две тысячи гривен в месяц.
Ранее сообщалось, что постоянный вид на жительство в Польше есть уже у четверти миллиона украинцев.