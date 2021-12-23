Бракує людей на будівництві та СТО: у Польщі через нестачу робітників зросла кількість вакансій

За третій квартал цього року з'явилося понад 130 тисяч нових вакансій. При цьому збільшення українських мігрантів очікується в січні 2022-го.

У Польщі протягом року кількість вакансій зросла майже на 70%, через що країна відчула дефіцит робочої сили, зокрема з України. Про це повідомляє аналітичний центр агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal, посилаючись на дані Головного статистичного управління Польщі (GUS).

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Відомо, що за третій квартал 2021 року з'явилося понад 130 тисяч нових робочих місць.

Найбільше вакансій утворилося в переробній промисловості — майже чверть серед нових пропозицій. Також країна потребує робочих рук на будівництво, торгівлю та ремонт автотранспортних засобів.

Потрібні також люди в готельну сферу та гастрономію, а також інформаційну та комунікаційну сфери.

Майже на 90% зросла кількість вакансій операторів виробничих ліній і монтажників (26,8 тис. вакансій), а на 60% побільшало пропозицій для промислових робітників — є 34,4 тис. нових місць.

Генеральний директор агентства з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич зазначив, що розвиток польської економіки неможливий без робочої сили з України.

Очікується, що з 2022 року Польща спростить легалізацію проживання та працевлаштування для іноземців: там сподіваються, що це допоможе утримати українських мігрантів.

За даними Фонду соціального страхування, у Польщі на сьогодні працює понад 900 тис. українців, у січні очікується підвищення цифри до мільйона. Також для українців нібито готують підвищення зарплат — приблизно дві тисячі гривень на місяць.

Раніше повідомлялося, що постійну посвідку на проживання в Польщі має вже чверть мільйона українців.