Посвідка на постійне проживання в Польщі є вже у чверті мільйона українців

За словами представника Управління у справах іноземців, усе більше українців хочуть залишатися в Польщі на тривалий термін.

Кількість громадян України, у яких є дійсний дозвіл на проживання в Польщі, перевищила 250 тисяч. Про це в коментарі "Польському радіо" розповів представник Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк.

За словами чиновника, у Польщу приїжджають в основному молоді українці, віком до 40 років, які емігрують туди через роботу. Дані відомства свідчать про те, що громадяни України приїжджають до Польщі в основному на невеликий проміжок часу, який дозволяє безвізовий режим, або на підставі віз.

"Однак усе більше з них хочуть залишатися в країні на довший період. Про це свідчить зростаюча кількість заяв на отримання виду на проживання і група людей, яка вже має такі документи", — сказав Дудзяк.

Чиновник підкреслив, що близько 80% громадян України отримали дозвіл на тимчасове проживання в Польщі, який може діяти до трьох років. За словами Дудзяка, близько 73% з них видають через роботу, близько 12% — через сімейні питання, а близько 5% — через утворення.

Найчастіше українці перебувають у воєводствах (областях) з великими містами. Так, у Мазовецькому воєводстві (центр — Варшава) перебувають 52 тис. українців, у Малопольському (Краків) — 31 тис. українців, у Великопольському (Познань) — 29 тис.

В управлінні також уточнили, що відомості, наведені вище, не враховують тих українців, які перебувають у Польщі на основі безвізу або віз і тих, у кого є дозвіл на тимчасове проживання, термін дії якого продовжили через карантин.

Нагадаємо, що в січні повідомлялося, що українці масово виїжджали на роботу за кордон, стоячи в чергах по 10 годин.

Повідомлялося також, що в січні 2021 року українці отримали майже на 9% менше грошей з-за кордону, ніж роком раніше.

У лютому 2021 року на кордоні з Польщею затримали понад 100 людей, які намагалися потрапити в країну з фальшивими документами на працевлаштування.