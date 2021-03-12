Постоянный вид на жительство в Польше есть уже у четверти миллиона украинцев

По словам представителя Управления по делам иностранцев, все больше украинцев хотят оставаться в Польше на длительный срок.

Количество граждан Украины, у которых есть действующий вид на жительство в Польше, превысило 250 тысяч. Об этом в комментарии "Польскому радио" рассказал представитель Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк.

По словам чиновника, в Польшу приезжают, в основном, молодые украинцы, возрастом до 40 лет, которые эмигрируют туда из-за работы. Данные ведомства свидетельствуют о том, что граждане Украины приезжают в Польшу, в основном, на небольшой промежуток времени, который позволяет безвизовый режим, или на основании виз.

"Однако все больше из них хотят оставаться в стране на более длительный период. Об этом свидетельствует растущее число заявлений на получение вида на жительство и группа людей, которая уже имеет такие документы", — сказал Дудзяк.

Чиновник подчеркнул, что около 80% граждан Украины получили разрешение на временное проживание в Польше, которое может действовать до трех лет. По словам Дудзяка, около 73% из них выдают из-за работы, около 12% — из-за семейных вопросов, а около 5% — из-за образования.

Чаще всего украинцы пребывают в воеводствах (областях) с большими городами. Так, в Мазовецком воеводстве (центр — Варшава) находятся 52 тыс. украинцев, в Малопольском (Краков) — 31 тыс. украинцев, в Великопольском (Познань) — 29 тыс.

В управлении также уточнили, что сведения, приведенные выше, не учитывают тех украинцев, которые находятся в Польше на основе безвиза или виз и тех, у кого есть разрешение на временное проживание, срок действия которого продлили из-за карантина.

Напомним, в январе сообщалось, что украинцы массово выезжали на работу за границу, стоя в очередях по 10 часов.

Сообщалось также, что в январе 2021 года украинцы получили почти на 9% меньше денег из-за границы, чем годом ранее.

В феврале 2021 года на границе с Польшей задержали более 100 людей, пытавшихся попасть в страну с фальшивыми документами на трудоустройство.