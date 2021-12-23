В США родилась необычная девочка с пятнами по всему телу (фото)

Девочка по имени Джире страдает редким заболеванием – врожденным меланцитарным невусом. Мать ребенка призналась, что, когда увидела ее впервые, что у нее "ушло сердце в пятки".

В США появилась на свет девочка по имени Джире с необычными пятнами по всему телу. Ее родителями стали супруги Тони и Джастин, сообщает The Mirror.

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Когда девочка родилась (в июне этого года), доктора говорили, что у нее пигментация кожи. Но позже выяснилось, что у Джире редкое заболевание — врожденный меланоцитарный невус. И хотя это не создает прямую угрозу для жизни, такая болезнь может спровоцировать рак кожи.

Мать уникальной девочки говорит, что ее муж стал первым, кто увидел малышку после родов: его первым вопросом было "Что у нее на лице?".

Тони вспоминает, что у нее тогда "ушло сердце в пятки".

[ + – ] Джире с близкими [ + – ] Джире с близкими [ + – ] необычная девочка

Родители Джиры не стали отчаиваться из-за ее редкого заболевания и завели аккаунт в Instagram, где публикуют фотографии девочки. Сейчас у полугодовалой Джире более 13 тыс. подписчиков.

Известно, что врожденный меланоцитарный невус диагностирован менее, чем у 1% малышей в мире.

Ранее сообщалось, что в Великобритании родилась девочка с родинкой на пол лица — ее диагноз такой же, как у Джире. Когда мать впервые увидела свою малышку, она была в шоке.