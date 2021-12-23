У США народилася незвичайна дівчинка з плямами по всьому тілу (фото)

Дівчинка на ім'я Джире страждає на рідкісне захворювання – вроджене меланоцитарним невусом. Мати дитини зізналася, що коли побачила її вперше, у неї "пішло серце в п'яти".

У США з'явилася світ дівчинка на ім'я Джире з незвичайними плямами по всьому тілу. Її батьками стали подружжя Тоні та Джастін, повідомляє The Mirror.

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Коли дівчинка народилася (у червні цього року), лікарі казали, що вона має пігментацію шкіри. Але пізніше з'ясувалося, що у Джире рідкісне захворювання — вроджений меланоцитарний невус. І хоча це не створює прямої загрози для життя, така хвороба може спровокувати рак шкіри.

Мати унікальної дівчинки каже, що її чоловік став першим, хто побачив малу після пологів: його першим питанням було "Що у неї на обличчі?".

Тоні згадує, що в неї тоді "пішло серце в п'яти".

[ + – ] Джире з близькими [ + – ] Джире з близькими [ + – ] незвичайна дівчинка

Батьки Джире не стали зневірятися через її рідкісне захворювання і завели аккаунт в Instagram, де публікують фотографії дівчинки. Зараз піврічна Джире має понад 13 тис. передплатників.

Відомо, що вроджений меланоцитарний невус діагностований менш ніж у 1% малюків у світі.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії народилася дівчинка з родимкою на пів обличчя — її діагноз такий самий, як у Джире. Коли мати вперше побачила свою малечу, вона була шокована.