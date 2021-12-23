У США народилася незвичайна дівчинка з плямами по всьому тілу (фото)
Дівчинка на ім'я Джире страждає на рідкісне захворювання – вроджене меланоцитарним невусом. Мати дитини зізналася, що коли побачила її вперше, у неї "пішло серце в п'яти".
У США з'явилася світ дівчинка на ім'я Джире з незвичайними плямами по всьому тілу. Її батьками стали подружжя Тоні та Джастін, повідомляє The Mirror.
Коли дівчинка народилася (у червні цього року), лікарі казали, що вона має пігментацію шкіри. Але пізніше з'ясувалося, що у Джире рідкісне захворювання — вроджений меланоцитарний невус. І хоча це не створює прямої загрози для життя, така хвороба може спровокувати рак шкіри.
Мати унікальної дівчинки каже, що її чоловік став першим, хто побачив малу після пологів: його першим питанням було "Що у неї на обличчі?".
Тоні згадує, що в неї тоді "пішло серце в п'яти".
Батьки Джире не стали зневірятися через її рідкісне захворювання і завели аккаунт в Instagram, де публікують фотографії дівчинки. Зараз піврічна Джире має понад 13 тис. передплатників.
Відомо, що вроджений меланоцитарний невус діагностований менш ніж у 1% малюків у світі.
Раніше повідомлялося, що у Великій Британії народилася дівчинка з родимкою на пів обличчя — її діагноз такий самий, як у Джире. Коли мати вперше побачила свою малечу, вона була шокована.