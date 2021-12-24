Священника РПЦ приговорили к 21 году тюрьмы за педофилию и насилие над детьми (фото)

Священник Николай Стремский и его супруга считались самыми многодетными родителями в России. Он лично знаком с Путиным, а его обитель была наполнена дорогими автомобилями премиум-класса.

Бывшего настоятеля Саракташской обители (Оренбургская область) священника РПЦ Николая Стремского, которого обвиняли в изнасилованиях, насильственных действиях и других преступлениях против несовершеннолетних, приговорили к 21 годам лишения свободы. Приговор опубликован на сайте Саракташскго районного суда.

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Настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия задержали осенью 2019. Событие вызвало резонанс, поскольку Николай Стремский и его супруга считались самыми многодетными родителями в России — с 90-х годов они взяли в свою семью 75 детей, за что были награждены орденом "Родительской славы" и международной наградой "Золотое сердце".

[ + – ] В 2006 году Николай Стремский с супругой получил премию "Золотое сердце" за усыновление десятков детей

Священнику было предъявлено обвинение в развратных действиях по отношению к шести удочеренным и взятым под опеку несовершеннолетним девочкам, изнасиловании одной из них, а также в незаконном лишении свободы приемных детей. После предъявленных обвинений Стремского освободили от обязанностей опекуна, а распоряжением Оренбургской епархии священник был запрещен в служении на время следствия.

Что известно о священнике и его деятельности?

Свое служение Николай Стремский начал в 90-е годы. Его деятельность — классический пример блестящей карьеры священника РПЦ, который приехал в "девяностые" в немноголюдный поселок с маленькой церквушкой. Через время предприимчивый батюшка начал создавать православную обитель, при которой была организована церковно-приходская школа для детей. Уже в 1996 году школа была реорганизована и получила статус православной гимназии. Еще через время обитель уже представляла из себя целый религиозный комплекс — в него входили большой храм в честь святого царя Николая и его семьи, православная гимназия и пансионат для престарелых, а сама обитель "обросла" 20 гектарами земли.

[ + – ] Священник начал карьеру в "девяностых" и создал при обители детскую гимназию

Для создания и содержания комплекса нужны были средства, и они находились у спонсоров, которые охотно жертвовали священнику на благое дело. Среди меценатов, прежде всего, стоит отметить Виктора Черномырдина, который родом был из соседнего с Саракташем села — Черного Острога. Также активно помогали деньгами "Газпром", нефтяные компании и банк "Российский кредит".

Спустя время деловому священнику удалось встретится с президентом Владимиром Путиным. В 2012 году в Вифлееме он презентовал российскому лидеру проект развития своей обители. Путин пообещал содействие в развитии проекта и всестороннюю поддержку со своей стороны.

[ + – ] Николай Стремский в Вифлееме с Владимиром Путиным

Активная жизненная позиция священника позволила ему помимо религиозного комплекса создать богатое хозяйство — автопарк с автомобилями Infiniti, Hummer, Volkswagen Touareg, Mercedes S-класса, Audi Q7, ретро-коллекцию автомобилей, конюшню и винный погреб. Деятельность обители расширилась — на территории была построена швейная мастерская и бюро ритуальных услуг, что сделало фактически Свято-Троицкую обитель милосердия градообразующим предприятием.

[ + – ] Сюжет о Свято-Троицкой обители в Саракташе

Однако неприятности у семьи Стремских начались, когда одна из дочерей, 15-летняя девушка, записала на видео, где священник к ней "пристает". Она отправила доказательства в местную прокуратуру, но обвинения там не приняли. Воспитанница не растерялась и послала компромат в Следственный комитет. После чего священник и был арестован.

"За совершение преступлений Стремскому назначено судом наказание в виде лишения свободы сроком 21 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 20 двадцать лет, с лишением государственной награды — ордена "Родительская слава", — говорится в решение суда.

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