Священика РПЦ засудили до 21 року в'язниці за педофілію та насильство над дітьми (фото)

Священик Микола Стремський і його дружина вважалися багатодітними батьками в Росії. Він особисто знайомий із Путіним, а його обитель була наповнена дорогими автомобілями преміум-класу.

Колишнього настоятеля Сарактаської обителі (Оренбурзька область) священика РПЦ Миколу Стремського, якого звинувачували у зґвалтуваннях, насильницьких діях та інших злочинах проти неповнолітніх, засудили до 21 року позбавлення волі. Вирок опубліковано на сайті Сарактаського районного суду.

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Настоятеля Свято-Троїцької обителі милосердя затримали восени 2019. Подія викликала резонанс, оскільки Микола Стремський та його дружина вважалися найбільш багатодітними батьками в Росії — з 90-х років вони взяли у свою сім'ю 75 дітей, за що були нагороджені орденом "Батьківщини" та міжнародною нагородою "Золоте серце".

[ + – ] У 2006 році Микола Стремський із дружиною отримав премію "Золоте серце" за усиновлення десятків дітей

Священику було пред'явлено звинувачення в розпусних діях по відношенню до шести всиновлених та взятих під опіку неповнолітніх дівчаток, зґвалтуванні однієї з них, а також у незаконному позбавленні волі всиновлених дітей. Після висунутих звинувачень Стремського звільнили від обов'язків опікуна, а розпорядженням Оренбурзької єпархії священик був заборонений у служінні на час слідства.

Що відомо про священика та його діяльність?

Своє служіння Микола Стремський розпочав у 90-ті роки. Його діяльність — класичний приклад блискучої кар'єри священика РПЦ, який приїхав у "дев'яності" до небагатолюдного селища з маленькою церковкою. Через час заповзятливий батюшка почав створювати православну обитель, при якій було організовано церковно-парафіяльну школу для дітей. Уже у 1996 році школа була реорганізована та набула статусу православної гімназії. Ще через час обитель уже являла собою цілий релігійний комплекс — до нього входили великий храм на честь святого царя Миколи та його сім'ї, православна гімназія та пансіонат для людей літнього віку, а сама обитель "обросла" 20 гектарами землі.

[ + – ] Священик розпочав кар'єру в "дев'яностих" і створив при обителі дитячу гімназію

Для створення та утримання комплексу були потрібні кошти, і вони перебували у спонсорів, які охоче жертвували священикові на благо. Серед меценатів, перш за все, варто зазначити Віктора Черномирдіна, котрий родом був із сусіднього із Саракташем села — Чорного Острога. Також активно допомагали грошима "Газпром", нафтові компанії та банк "Російський кредит".

Через деякий час діловому священику вдалося зустрітися з президентом Володимиром Путіним. У 2012 році у Віфлеємі він презентував російському лідеру проєкт розвитку своєї обителі. Путін пообіцяв сприяння розвитку проєкту та всебічну підтримку зі свого боку.

[ + – ] Микола Стремський у Віфлеємі з Володимиром Путіним

Активна життєва позиція священика дозволила йому, крім релігійного комплексу, створити багате господарство — автопарк з автомобілями Infiniti, Hummer, Volkswagen Touareg, Mercedes S-класу, Audi Q7, ретро-колекцію автомобілів, стайню та винний льох. Діяльність обителі розширилася — на території було збудовано швейну майстерню та бюро ритуальних послуг, що зробило фактично Свято-Троїцьку обитель милосердя містоутворювальним підприємством.

[ + – ] Сюжет про Свято-Троїцьку обитель у Саракташі

Проте неприємності сім'ї Стремських почалися, коли одна з дочок, 15-річна дівчина, записала на відео, де священик до неї "чіпляється". Вона надіслала докази до місцевої прокуратури, але звинувачення там не прийняли. Вихованка не розгубилася і надіслала компромат до Слідчого комітету. Після чого священик і був заарештований.

"За скоєння злочинів Стремському призначено судом покарання у вигляді позбавлення волі строком на 21 рік з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму з обмеженням волі на строк на 2 роки з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з роботою з дітьми, на 20 років, з позбавленням державної нагороди — ордена "Батьківська слава", — йдеться в рішення суду.

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