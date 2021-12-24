Священика РПЦ засудили до 21 року в'язниці за педофілію та насильство над дітьми (фото)
Священик Микола Стремський і його дружина вважалися багатодітними батьками в Росії. Він особисто знайомий із Путіним, а його обитель була наповнена дорогими автомобілями преміум-класу.
Колишнього настоятеля Сарактаської обителі (Оренбурзька область) священика РПЦ Миколу Стремського, якого звинувачували у зґвалтуваннях, насильницьких діях та інших злочинах проти неповнолітніх, засудили до 21 року позбавлення волі. Вирок опубліковано на сайті Сарактаського районного суду.
Настоятеля Свято-Троїцької обителі милосердя затримали восени 2019. Подія викликала резонанс, оскільки Микола Стремський та його дружина вважалися найбільш багатодітними батьками в Росії — з 90-х років вони взяли у свою сім'ю 75 дітей, за що були нагороджені орденом "Батьківщини" та міжнародною нагородою "Золоте серце".
Священику було пред'явлено звинувачення в розпусних діях по відношенню до шести всиновлених та взятих під опіку неповнолітніх дівчаток, зґвалтуванні однієї з них, а також у незаконному позбавленні волі всиновлених дітей. Після висунутих звинувачень Стремського звільнили від обов'язків опікуна, а розпорядженням Оренбурзької єпархії священик був заборонений у служінні на час слідства.
Що відомо про священика та його діяльність?
Своє служіння Микола Стремський розпочав у 90-ті роки. Його діяльність — класичний приклад блискучої кар'єри священика РПЦ, який приїхав у "дев'яності" до небагатолюдного селища з маленькою церковкою. Через час заповзятливий батюшка почав створювати православну обитель, при якій було організовано церковно-парафіяльну школу для дітей. Уже у 1996 році школа була реорганізована та набула статусу православної гімназії. Ще через час обитель уже являла собою цілий релігійний комплекс — до нього входили великий храм на честь святого царя Миколи та його сім'ї, православна гімназія та пансіонат для людей літнього віку, а сама обитель "обросла" 20 гектарами землі.
Для створення та утримання комплексу були потрібні кошти, і вони перебували у спонсорів, які охоче жертвували священикові на благо. Серед меценатів, перш за все, варто зазначити Віктора Черномирдіна, котрий родом був із сусіднього із Саракташем села — Чорного Острога. Також активно допомагали грошима "Газпром", нафтові компанії та банк "Російський кредит".
Через деякий час діловому священику вдалося зустрітися з президентом Володимиром Путіним. У 2012 році у Віфлеємі він презентував російському лідеру проєкт розвитку своєї обителі. Путін пообіцяв сприяння розвитку проєкту та всебічну підтримку зі свого боку.
Активна життєва позиція священика дозволила йому, крім релігійного комплексу, створити багате господарство — автопарк з автомобілями Infiniti, Hummer, Volkswagen Touareg, Mercedes S-класу, Audi Q7, ретро-колекцію автомобілів, стайню та винний льох. Діяльність обителі розширилася — на території було збудовано швейну майстерню та бюро ритуальних послуг, що зробило фактично Свято-Троїцьку обитель милосердя містоутворювальним підприємством.
Проте неприємності сім'ї Стремських почалися, коли одна з дочок, 15-річна дівчина, записала на відео, де священик до неї "чіпляється". Вона надіслала докази до місцевої прокуратури, але звинувачення там не прийняли. Вихованка не розгубилася і надіслала компромат до Слідчого комітету. Після чого священик і був заарештований.
"За скоєння злочинів Стремському призначено судом покарання у вигляді позбавлення волі строком на 21 рік з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму з обмеженням волі на строк на 2 роки з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з роботою з дітьми, на 20 років, з позбавленням державної нагороди — ордена "Батьківська слава", — йдеться в рішення суду.
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