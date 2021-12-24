4 года колонии. Московский студент осужден за то, что помочился на стенд с портретом ветерана

Молодой человек поспешил извиниться за свой поступок, однако это не спасло его от пребывания в колонии.

Московский городской суд приговорил 19-летнего студента РГГУ Матвея Юферова к 4 годам колонии за "осквернение символов воинской славы России и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны". Молодой человек выложил в соцсети фото, на котором он мочится на стенд с портретом ветерана Второй мировой войны. Об этом сообщает агентство BBC.

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По версии следствия, 25 ноября Юферов на Аллее славы ветеранов в районе Измайлово "совершил действия, оскорбляющие память защитников Отечества". Студент выложил в соцсети фотографию, где он справил нужду на стенд с историей жизни ветерана войны Анатолия Фролова.

Потерпевшим в этом деле выступает сын ветерана — Сергей Фролов, который заявил, что он обижен этим возмутительным поступком, однако не стал требовать от молодого блогера возмещения морального ущерба.

В свою очередь Юферов поспешил извиниться за содеянное. Он записал видео, на котором назвал свой поступок аморальным и заявил, что ему "плохо от самого себя".

"Я знаю, что этот поступок настолько аморален, что меня поедает изнутри, когда я смотрю на это… Я знаю, что за это нет прощения, по я прошу меня простить", — извинился Юферов.

Также сообщается, что следствие длилось всего 5 дней. В качестве свидетеля дал показания товарищ Юферова, который и сделал фотографию.

Старший помощник руководителя СК России по Москве Юлия Иванова сказала, что студент был задержан по ст. 91 УК РФ, а признан виновным по ч.4 ст. 354-1 УК РФ. Матвея Юферова отправили в исправительную колонию общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в Интернете, сроком на пять лет.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы России собираются установить уголовную ответственность за "унижение чести и достоинства ветеранов". Оскорбление ветеранов, воевавших в рядах Красной армии во Второй мировой войне, будут приравнивать к реабилитации нацизма.