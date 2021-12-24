4 роки колонії. Московського студента засуджено за те, що помочився на стенд із портретом ветерана

Молодий чоловік поспішив просити вибачення за свій вчинок, однак це не врятувало його від перебування в колонії.

Московський міський суд засудив 19-річного студента РДГУ Матвія Юферова до 4 років колонії за "осквернення символів військової слави Росії та приниження честі та гідності ветерана Великої Вітчизняної війни". Молодий чоловік виклав у соцмережі фото, на якому він мочиться на стенд із портретом ветерана Другої світової війни. Про це повідомляє агентство ВВС.

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За версією слідства, 25 листопада Юферов на Алеї слави ветеранів у районі Ізмайлово "скоїв дії, що ображають пам'ять захисників Вітчизни". Студент виклав у соцмережі фотографію, де він справив потребу на стенді з історією життя ветерана війни Анатолія Фролова.

Потерпілим у цій справі виступає син ветерана Сергій Фролов, який заявив, що він скривджений цим обурливим вчинком, проте не став вимагати від молодого блогера відшкодування моральної шкоди.

У свою чергу Юферов поспішив просити вибачення за скоєне. Він записав відео, на якому назвав свій вчинок аморальним та заявив, що йому "погано від самого себе".

"Я знаю, що цей вчинок настільки аморальний, що мене поїдає зсередини, коли я дивлюся на це ... Я знаю, що за це не має прощення, але я прошу мене пробачити", — попросив вибачення Юферов.

Також повідомляється, що слідство тривало лише 5 днів. Як свідок дав свідчення товариш Юферова, який і зробив фотографію.

Старша помічниця керівника СК Росії у Москві Юлія Іванова сказала, що студента було затримано за ст. 91 КК РФ, а визнаний винним за ч.4 ст. 354-1 КК РФ. Матвія Юферова відправили до виправної колонії загального режиму з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з розміщенням матеріалів в інтернеті, терміном на п'ять років.

Раніше повідомлялося, що депутати Держдуми Росії збираються встановити кримінальну відповідальність за "приниження честі та гідності ветеранів". Образа ветеранів, котрі воювали в лавах Червоної армії у Другій світовій війні, будуть прирівнювати до реабілітації нацизму.