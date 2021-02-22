У Росії збираються прирівняти образу ветеранів ВВВ до реабілітації нацизму

Йдеться про поправки до другого читання законопроекту, який Держдума вже прийняла у першому читанні 10 лютого. Депутати збираються встановити кримінальну відповідальність за "приниження честі та гідності ветеранів".

Образу ветеранів Другої світової війни, які воювали на боці СРСР, або поширення про них "завідомо неправдивих відомостей" в Росії пропонують віднести до однієї з форм реабілітації нацизму. Як повідомляє ТАСС, про це в неділю, 22 лютого, заявила віце-спікер Держдуми РФ Ірина Ярова.

"Ми пропонуємо віднести до однієї з форм реабілітації нацизму публічне поширення завідомо неправдивих відомостей про ветеранів Великої Вітчизняної війни. І встановити кримінальну відповідальність за приниження честі та гідності ветерана Великої Вітчизняної війни та за образу пам'яті захисників вітчизни", — сказала Ярова.

Парламентарій уточнила, що такі факти відноситимуть до однієї з форм реабілітації нацизму.

Всі автори законопроекту — члени фракції "Єдина Росія".

За словами Ярової, поправки вносяться до другого читання в законопроект "про захист історичної пам'яті". У першому читанні Держдума прийняла документ 10 лютого.

"Сьогодні в законодавстві вже встановлена відповідальність за поширення виражають відомостей, які виражають явну неповагу до суспільства про дні військової слави і пам'ятні дати Росії, пов'язаних із захистом Вітчизни. Але немає відповідальності за приниження честі та гідності ветерана Великої Вітчизняної війни, за образу пам'яті захисників Вітчизни, що було обачливо використано для демонстративної публічної образи ветеранів і осквернення загальної пам'яті про захисників Вітчизни", — пояснила віце-спікер.

На думку Ярової, "ніхто і ніколи не повинен залишитися безкарним за такі злочини, які в розумінні будь-якої нормальної людини є огидними з моральної точки зору і злочинними за своєю суттю".

У Конституції РФ закріплена "безумовна моральна цінність подвигу народу у Велику Вітчизняну війну".

Як повідомлялося раніше, в Москві відбувся новий суд над опозиціонером Олексієм Навальним у справі про наклеп на ветерана Великої Вітчизняної війни. Йдеться про червневу публікацію політика у своїх Telegram- і Twitter-акаунтах, в якій прокоментував ролик телеканалу RT, про схвалення поправок до Конституції РФ російськими громадськими діячами.

Навальний розкритикував участь у ролику публічних осіб: "О, ось вони, голубчики. Треба визнати, що поки команда продажних холуїв виглядає слабенько. Подивіться на них: це ганьба країни. Люди без совісті". За це слідком РФ порушив справу за частиною 2 статті 128.1 КК РФ ("наклеп"), зазначивши, що політик "мав на меті поширення наклепу серед широкого кола осіб".

Потерпілим у справі виявився один з героїв ролика "RT" 94-річний ветеран Гнат Артеменко. Як повідомили в СК РФ, коментар Навального "зганьбив честь та гідність ветерана, і спричинив погіршення стану його здоров'я".

У результаті суд оштрафував Навального на 850 тисяч рублів. Навальний не визнав провину і назвав звинувачення політично мотивованим.

Незважаючи на те, що стаття про наклеп зараз має на увазі позбавлення волі до двох років, до Навального вона застосована була, оскільки справу порушили за півроку до введення поправок, що посилюють покарання за наклеп.