В России собираются приравнять оскорбление ветеранов ВОВ к реабилитации нацизма

Речь идет о поправках ко второму чтению законопроекта, который Госдума уже приняла в первом чтении 10 февраля. Депутаты собираются установить уголовную ответственность за "унижение чести и достоинства ветеранов".

Оскорбление ветеранов Второй мировой войны, воевавших на стороне СССР, или распространение о них "заведомо ложных сведений" в России предлагают отнести к одной из форм реабилитации нацизма. Как сообщает ТАСС, об этом в воскресенье, 22 февраля, заявила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.

"Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников отечества", — сказала Яровая.

Парламентарий уточнила, что такие факты будут относить к одной из форм реабилитации нацизма.

Все авторы законопроекта – члены фракции "Единая Россия".

По словам Яровой, поправки вносятся ко второму чтению в законопроект "о защите исторической памяти". В первом чтении Госдума приняла документ 10 февраля.

"Сегодня в законодательстве уже установлена ответственность за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой отечества. Но нет ответственности за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, за оскорбление памяти защитников Отечества, что было расчетливо использовано для демонстративного публичного оскорбления ветеранов и осквернения общей памяти о защитниках Отечества", – пояснила вице-спикер.

По мнению Яровой, "никто и никогда не должен остаться безнаказанным за такие преступления, которые в понимании любого нормального человека являются отвратительными с нравственной точки зрения и преступными по своей сути".

В Конституции РФ закреплена "безусловная нравственная ценность подвига народа в Великую Отечественную войну".

Как сообщалось ранее, в Москве состоялся новый суд над оппозиционером Алексеем Навальным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Речь идет об июньской публикации политика в своем Telegram- и Twitter-аккаунтах, в которой прокомментировал ролик телеканала RT, об одобрении поправок к Конституции РФ российскими общественными деятелями.

Навальный же раскритиковал учувствовавших в ролике публичных лиц: "О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести". За это Следком РФ возбудил дело по части 2 статьи 128.1 УК РФ ("клевета"), отметив, что политик "преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц"

Потерпевшим по делу оказался один из героев ролика "RT" 94-летний ветеран Игнат Артеменко. Как сообщили в СК РФ, комментарий Навального "опорочил честь и достоинство ветерана, и повлек ухудшение состояния его здоровья".

В итоге суд оштрафовал Навального на 850 тысяч рублей. Навальный не признал вину и назвал обвинение политически мотивированным.

Несмотря на то что статья о клевете сейчас подразумевает лишение свободы до двух лет, к Навальному она применена не была, поскольку дело возбудили за полгода до введения поправок, ужесточающих наказание за клевету.