Сначала заплати алименты: австралийцу запретили покидать Израиль почти 8000 лет (фото)

Чтобы Ноаму Хупперту разрешили вернуться на родину, мужчина должен выплатить более $3 млн в качестве будущих алиментов своим детям.

44-летний австралиец Ноам Хупперт получил запрет на выезд из Израиля в течение почти 8000 лет после того, как его бывшая жена подала исковое заявление о выплате алиментов, сообщает news.com.au.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Суд запретил ему покидать страну до 31 декабря 9999 года, если он не выплатит более $3 миллионов в качестве будущих алиментов.

Хупперт переехал в Израиль в 2012 году, чтобы быть ближе к своим двум маленьким детям после того, как его бывшая жена вернулась в страну и подала на развод. В 2013 году суд издал в отношении мужчины так называемый приказ о "приостановлении выезда". Он запрещает ему выезжать из страны даже в отпуск или на работу, пока он не выплатит "будущий долг" по содержанию своих двоих детей – до тех пор, пока им не исполнится 18 лет.

[ + – ] Покинуть Израиль Хупперт сможет только 31 декабря 9999 года Фото: Скриншот

Ноам, который работает химиком-аналитиком фармацевтической компании, жалуется, что фактически уже восемь лет заперт в Израиле, как и многие иностранные мужчины, которые "подвергались преследованиям со стороны израильской системы правосудия только за то, что они были женаты на израильских женщинах".

По информации СМИ, согласно израильского законодательства, в случае развода женщины могут наложить запрет на поездки для отца своих детей, чтобы тот не сбежал от выплаты алиментов. По закону, мужчине необходимо обеспечивать детей, и если он просрочит выплаты, то ему грозит тюремное заключение на срок до 21 дня.

Британская журналистка Марианна Азизи, которая проводила кампанию по повышению осведомленности об этой проблеме, отметила, что количество мужчин, столкнувшихся с действием упомянутого закона, практически невозможно точно установить из-за строгой секретности документации. По ее словам, "ближайшим" к ней был источник в посольстве Великобритании до пандемии, который якобы "сказал, что они получают около 100 запросов в месяц".

"Это строго охраняемый секрет. Если другие иностранцы похожи, я могу предположить, что там сотни (австралийцев)", — сказала она.

Марианна начала разбираться в этом вопросе после того, как ее собственный муж оказался в ловушке в Израиле, когда поехал туда навестить своих детей. После самостоятельной публикации книги о своем опыте работы с израильской системой правосудия "Кислое молоко и украденный мед" она начала собирать отзывы людей, находящихся в таком же положении.

"Позже я узнала, что мужчины страдали в молчании и стыде. Эта тема была табу", – пишет она.

Блогер Адам Херску, пишущий о гендерных проблемах, назвал запрет на поездки иностранцев и израильские семейные законы "драконовскими" в статье в Times of Israel в 2013 году.

"Если вы планируете переехать в Израиль и создать там семью, вы должны понимать, что семейные законы являются драконовскими и чрезмерно дискриминационными по отношению к мужчинам — и есть хорошие шансы, что с вами будут обращаться как с преступником и отведут вам роль банкомата", – написал он.

Государственный департамент США уведомляет своих граждан о строгих законах в рекомендациях по поездкам в Израиль. Он предупреждает, что гражданские и религиозные суды в Израиле "активно используют свои полномочия, запрещая некоторым лицам, в том числе нерезидентам, выезжать из страны до тех пор, пока не будут урегулированы долги или другие судебные иски против них".

"Израильские религиозные суды осуществляют юрисдикцию в отношении всех граждан и жителей Израиля в случаях заключения брака, развода, опеки над детьми и алиментов. Граждане США, в том числе без израильского гражданства, должны знать, что они могут подвергнуться недобровольному и продолжительному пребыванию (и даже тюремному заключению) в Израиле, если против них будет возбуждено дело в религиозном суде, даже если их брак состоялся в США, и независимо от того, находится ли их супруга в Израиле", – говорится в консультативной записке.

Напомним, в Херсоне родители через суд заставили сына платить алименты на их содержание, хотя 17 лет назад отказались от него.