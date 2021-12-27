Спершу заплати аліменти: австралійцю заборонили залишати Ізраїль майже 8000 років (фото)

Щоб Ноаму Хупперту дозволили повернутися на батьківщину, чоловік повинен виплатити понад $3 млн як майбутні аліменти своїм дітям.

44-річний австралієць Ноам Хупперт отримав заборону виїзду з Ізраїлю протягом майже 8000 років після того, як його колишня дружина подала позовну заяву про виплату аліментів, повідомляє news.com.au.

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Суд заборонив йому залишати країну до 31 грудня 9999 року, якщо він не виплатить понад $3 мільйони як майбутні аліменти.

Хупперт переїхав до Ізраїлю в 2012 році, щоб бути ближчим до своїх двох маленьких дітей після того, як його колишня дружина повернулася в країну і подала на розлучення. У 2013 році суд видав щодо чоловіка так званий наказ про "призупинення виїзду". Він забороняє йому виїжджати з країни навіть у відпустку або на роботу, доки він не виплатить "майбутній борг" за утриманням своїх двох дітей – доти, доки їм не виповниться 18 років.

[ + – ] Залишити Ізраїль Хупперт зможе лише 31 грудня 9999 року Фото: Скриншот

Ноам, який працює хіміком-аналітиком фармацевтичної компанії, скаржиться, що фактично вже вісім років майже ув'язнений в Ізраїлі, як і багато іноземних чоловіків, які "зазнавали переслідувань із боку ізраїльської системи правосуддя лише за те, що вони були одружені із ізраїльськими жінками".

За інформацією ЗМІ, згідно з ізраїльським законодавством, у разі розлучення жінки можуть накласти заборону на поїздки для батька своїх дітей, щоб той не втік від виплати аліментів. За законом, чоловіку необхідно забезпечувати дітей, і якщо він прострочить виплати, то йому загрожує ув'язнення терміном до 21 дня.

Британська журналістка Маріанна Азізі, яка проводила кампанію щодо підвищення поінформованості про цю проблему, зазначила, що кількість чоловіків, які зіткнулися з дією згаданого закону, практично неможливо точно встановити через сувору таємність документації. За її словами, "найближчим" до неї було джерело в посольстві Великобританії до пандемії, яке нібито "сказало, що вони отримують близько 100 запитів на місяць".

"Це секрет, що суворо охороняється. Якщо інші іноземці схожі, я можу припустити, що там сотні (австралійців)", – сказала вона.

Маріанна почала вивчати це питання після того, як її власний чоловік опинився в пастці в Ізраїлі, коли поїхав туди провідати своїх дітей. Після самостійної публікації книги про власний досвід роботи з ізраїльською системою правосуддя "Кисле молоко та вкрадений мед" вона почала збирати відгуки людей, які перебувають у такому ж становищі.

"Пізніше я дізналася, що чоловіки страждали у мовчанні та сорому. Ця тема була табу", — пише вона.

Блогер Адам Херску, який пише про гендерні проблеми, назвав заборону на поїздки іноземців та ізраїльські сімейні закони "драконівськими" у статті в Times of Israel у 2013 році.

"Якщо ви плануєте переїхати до Ізраїлю і створити там сім'ю, ви повинні розуміти, що сімейні закони є драконівськими та надмірно дискримінаційними по відношенню до чоловіків – і є серйозні шанси, що з вами будуть поводитися як зі злочинцем і відведуть вам роль банкомату", – написав він.

Державний департамент США попереджає своїх громадян про суворі закони у рекомендаціях щодо поїздок до Ізраїлю. Він акцентує увагу на тому, що цивільні та релігійні суди в Ізраїлі "активно використовують свої повноваження, забороняючи деяким особам, зокрема нерезидентам, виїжджати з країни доти, доки не будуть врегульовані борги або інші судові позови проти них".

"Ізраїльські релігійні суди здійснюють юрисдикцію щодо всіх громадян і жителів Ізраїлю у випадках укладання шлюбу, розлучення, опіки над дітьми та аліментів. Громадяни США, у тому числі без ізраїльського громадянства, повинні знати, що вони можуть зазнати недобровільного та тривалого перебування (і навіть тюремному ув'язненню) в Ізраїлі, якщо проти них буде порушена справа в релігійному суді, навіть якщо їх шлюб відбувся в США, і незалежно від того, чи перебуває їхня дружина в Ізраїлі", – йдеться у консультативній записці.

Нагадаємо, у Херсоні батьки через суд змусили сина платити аліменти на їхнє утримання, хоча 17 років тому відмовилися від нього.