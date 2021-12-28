Неподсудный президент, ядерный статус: в Беларуси вынесли на обсуждение поправки к Конституции

Лукашенко предлагает белорусам отказаться от внеблокового и безъядерного статуса и определить понятие супружеского брака

Александр Лукашенко одобрил новый проект изменений в Конституцию страны. Поправки в основной документ страны, вынесены на всеобщее и будут утверждены на референдуме в феврале 2022 года, сообщает официальный Юридический портал Республики Беларусь.

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Чтобы претендовать на высшую государственную должность, кандидату должно исполниться 40 лет (сейчас — 30) и он не должен иметь в прошлом гражданства другой страны.

Президент сможет оставаться в должности 20 лет вместо 10, а срок президентства ограничивается двумя каденциями (сейчас ограничений нет). Такая норма позволит диктатору баллотироваться еще два раза на срок, общей протяженностью в 40 лет.

Также новый президент не сможет издавать декреты, имеющие силу законов. Бывших президентов новая Конституция теперь защищает от ответственности за действия во время правления.

Вводится понятие Всебелорусского народного собрания, которое будет высшим органом представительской власти и будет проводиться раз в году. Полномочия парламента продлятся с 4 до 5 лет, при этом его нельзя будет распускать.

В новой Конституции определяется брак как "союз мужчины и женщины".

Интересно, что в новой редакции основного закона Беларусь намерена отказаться от внеблокового и безъядерного статуса. Об этом первые лица страны заявляли ранее, утверждая, что что для защиты суверенитета и территориальной целостности в соответствии с международными договорами Беларусь будет использовать коллективную оборону.

"Учитывая реальную действительность, поскольку Республика Беларусь является членом Организации Договора о коллективной безопасности и фактически входит в военно-политический блок, то надо привести положение конституции в соответствие с объективной реальностью", — сказал председатель конституционной комиссии, глава Конституционного суда Петр Миклашевич.

Ранее Фокус предположил, что поглощение Беларуси Российской Федерацией неизбежно и после того, как это произойдет, путинский режим выдвинет ряд требований Западу.

Также белорусский чиновник объяснил, что российское ядерное оружие необходимо стране в качестве последнего аргумента против НАТО.