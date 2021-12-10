"Последний аргумент против НАТО": в Беларуси пояснили, зачем им ядерное оружие

Заявление о вероятном размещении тактического ядерного оружия в стране связано с ростом напряженности между Западом и РФ с Беларусью.

Зампредседателя Комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и нацбезопасности Андрей Русакович в интервью для "Евразия Эксперт" объяснил для чего стране понадобилось российское ядерное оружие.

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По словам Русаковича, заявление Лукашенко о возможности размещения ядерного оружия следует рассматривать в контексте общей напряженности между Западом и РФ с Беларусью. Особенно он выделяет слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что если Германия откажется от размещения ядерного оружия у себя, то их могут разместить восточнее, вероятно, в Польше.

Если это произойдет, то такой шаг станет "вынужденным для Беларуси".

"Уровень интеграции в оборонной сфере Беларуси и России достаточно высокий и в последние годы существенно укрепился. Беларусь в целом сохранила инфраструктуру, связанную с размещением ядерного оружия и его носителей, созданную во времена СССР", — утверждает Русакович.

Плюс РФ и Беларусь имеют, по словам чиновника, общие подходы к использованию тактического ядерного оружия для возможности ответа на вероятное вторжение НАТО.

Условием для снятия вопроса с повестки дня Русакевич назвал улучшение политики Запада в отношении Беларуси.

Напомним, в интервью для РИА-Новости Александр Лукашенко заявил, что попросит у Путина разместить ядерное оружие в Беларуси из-за действий НАТО. По словам президента, все "сараи" стоят на месте.

Также Лукашенко признал Крым российским "де-юре" и "де-факто", а также анонсировал свой визит в украинский Севастополь.