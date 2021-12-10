"Останній аргумент проти НАТО": в Білорусі пояснили, навіщо їм ядерна зброя

Заява про можливе розміщення тактичної ядерної зброї в країні пов'язана зі зростанням напруженості між Заходом та РФ з Білоруссю.

Заступник голови Комісії Ради Республіки Національних зборів Білорусі з міжнародних справ і нацбезпеки Андрій Русакович в інтерв'ю для "Євразія Експерт" пояснив для чого країні знадобилася російська ядерна зброя.

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За словами Русаковича, заяву Лукашенка про можливість розміщення ядерної зброї варто розглядати в контексті загальної напруженості між Заходом та РФ з Білоруссю. Особливо він виділяє слова генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що якщо Німеччина відмовиться від розміщення ядерної зброї у себе, то їх можуть розмістити на схід, мабуть, у Польщі.

Якщо це станеться, то такий крок стане "вимушеним для Білорусі".

"Рівень інтеграції в оборонній сфері Білорусі та Росії досить високий та останніми роками суттєво зміцнився. Білорусь загалом зберегла інфраструктуру, пов'язану з розміщенням ядерної зброї та її носіїв, створену за часів СРСР", — стверджує Русакович.

Плюс РФ і Білорусь мають, за словами чиновника, спільні підходи до використання тактичної ядерної зброї для можливості відповіді на ймовірне вторгнення НАТО.

Умовою для зняття питання з порядку денного Русакевич назвав покращення політики Заходу щодо Білорусі.

Нагадаємо, в інтерв'ю для РІА-Новини Олександр Лукашенко заявив, що попросить у Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі через дії НАТО. За словами президента, усі "сараї" стоять на місці.

Також Лукашенко визнав Крим російським "де-юре" та "де-факто", а також анонсував свій візит в український Севастополь.