Непідсудний президент, ядерний статус: у Білорусі винесли на обговорення поправки до Конституції

Лукашенко пропонує білорусам відмовитися від позаблокового та без'ядерного статусу та визначити поняття подружнього шлюбу

Олександр Лукашенко схвалив новий проєкт змін до Конституції країни. Поправки до основного документа країни, винесені на загальне обговорення та будуть затверджені на референдумі у лютому 2022 року, повідомляє офіційний Юридичний портал Республіки Білорусь.

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Щоб претендувати на найвищу державну посаду, кандидату має виповнитися 40 років (наразі — 30) і він не повинен мати в минулому громадянства іншої країни.

Президент зможе залишатись на посаді 20 років замість 10, а термін президентства обмежується двома каденціями (наразі обмежень немає). Така норма дозволить диктатору балотуватися ще двічі на строк загальною довжиною в 40 років.

Також новий президент не зможе видавати декрети, які мають чинність законів. Колишніх президентів нова Конституція тепер захищає від відповідальності за дії під час правління.

Запроваджується поняття Всебілоруських народних зборів, яке буде найвищим органом представницької влади та проводитиметься раз на рік. Повноваження парламенту триватимуть з 4 до 5 років, при цьому його не можна буде розпускати.

У новій Конституції визначається шлюб як "союз чоловіка та жінки".

Цікаво, що в новій редакції основного закону Білорусь має намір відмовитися від позаблокового та без'ядерного статусу. Про це перші особи країни заявляли раніше, стверджуючи, що для захисту суверенітету та територіальної цілісності відповідно до міжнародних договорів Білорусь використовуватиме колективну оборону.

"З огляду на реальну дійсність, оскільки Республіка Білорусь є членом Організації Договору про колективну безпеку і фактично входить до військово-політичного блоку, то треба привести положення конституції у відповідність до об'єктивної реальності", — сказав голова конституційної комісії, голова Конституційного суду Петр Миклашевич.

Раніше Фокус припустив, що поглинання Білорусі Російською Федерацією неминуче і після того, як це станеться, путінський режим висуне низку вимог Заходу.

Також білоруський чиновник пояснив, що російська ядерна зброя потрібна країні як останній аргумент проти НАТО.